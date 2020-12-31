TOGG yönetiminde bayrak değişimi

BMC’den yapılan açıklamada, bu konuda kamuoyuna yansıyan iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, “BMC ana hissedarları olan Sayın Ethem Sancak ve Sayın Talip Öztürk, TOGG’un da Hissedarlar Kurulu, yani ‘babayiğitler kurulu’nun doğal üyeleridir. Bu anlamda projeye her türlü maddi ve manevi desteği vermektedirler. Projenin hızlanması ve TOGG Yönetim Kurulu’nda tüm üyelerin yoğun mesaisine ihtiyaç duyulması neticesinde Sayın Ethem Sancak ve Sayın Talip Öztürk; şirketin icracı yöneticileri olan Sayın Yasin Öztürk ve Sayın Bülent Denkdemir’in hissedarlar adına TOGG Yönetim Kurulu’nda aktif görev almasını uygun görmüşlerdir” denildi.