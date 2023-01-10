TOGG Yerli ve milli aracımız nefes kesti! TOGG ne zaman satışa çıkacak, hangi tarihte çıkacak? TOGG için sipariş tarihi belli oldu!

29 Ekim 2022'de üretim bandından "Anadolu Kırmızısı" rengiyle inerek milyonların hayranlığını kazanan ilk TOGG'un ardından seri üretim ve sipariş için tarih bekleyen vatandaşlara güzel haber Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Ön siparişlerin tarihini açıklayan Bakan Varank, yerli otomobilleri yollarda göreceğimiz tarihi de bildirdi. Bunun üzerine arama motorlarında Yerli otomobil ne zaman çıkacak? araştırması hız kazandı. İŞte TOGG sipariş tarihi 2023 ve tüm merak edilenler...

TOGG SİPARİŞ TARİHİ 2023

CES 2023'e katılmak üzere ABD'de bulunan Bakan Varank, buradaki temasları kapsamında, Togg'un fuardaki standına ziyarette bulundu. Bakan Varank, burada bulunduğu incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Togg'un fuarda bu seneki konseptinin, dönüşen otomotiv endüstrisinin geleceği noktayı gösterdiğini söyledi.

TOGG SİPARİŞ TARİHİ BELLİ OLDU: Bakan Varank gün verdi! | Yerli otomobil ne zaman çıkacak? TOGG sipariş tarihi 2023

Togg'un dünyanın en büyük elektronik fuarı olan CES'e ilk kez geçen sene katıldığını anımsatan Varank, firmanın otomotiv endüstrisinin değişimine ve dönüşümüne vurgu yaptığını aktardı. "Şubat ayının ikinci yarısında ön siparişler başlayacak" diyen Bakan Varank, "Hedefimiz sadece Türkiye değil, biz Avrupa'da da bu akıllı cihazlarımızı göstermek, bunların satışını yapmak istiyoruz. Onun için bu tip etkinlikler çok önemli" ifadelerini kullandı.

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şubat ayının ikinci yarısında ön siparişler başlayacağını duyuran Bakan Varank, "Mart ayının sonuna doğru da artık otomobilleri Türkiye'nin yollarında görmeye başlayacağız." dedi. Fuarda geçen sene mobilite ve otomotiv sektöründen çok fazla firma olmadığına dikkati çeken Varank, "Bugün geldiğimiz noktada etrafta otomobil markalarını, traktör markalarını görebiliyoruz. Aslında Togg'un geçen sene ortaya koyduğu vizyonun da ne kadar zamanlı olduğunu bu sene görmüş oluyoruz." diye konuştu.

Togg'un CES 2023'te oluşturduğu "Dijital Mobilite Bahçesi" hakkında Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'tan bilgi alan Varank, Togg'un "Beyond X" adıyla gösterilen ve mobiletinin yarından sonrasına ilişkin ipuçları veren alanını deneyimledi.

Togg'un duyuları harekete geçiren deneyim alanında Varank'a Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da eşlik etti.

TOGG TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Araç gücünü lityum iyon pillerden almaktadır. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacaktır. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır. Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili %20'ye kadar uzatması planlanmaktadır.

Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanmaktadır. Son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir.

Aracın 4G/5G internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alabilmesi, arıza durumunda araca uzaktan müdahale edilebilmesi planlanmaktadır. Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip olacağı açıklanmıştır.

TOGG TASARIM ÖZELLİKLERİ

Aracın tasarımında 121 mühendis yer almıştır. Aracın bataryası platforma entegredir. Euro NCAP çarpışma testlerinden beş yıldız alacak şekilde tasarlanmıştır. Araçta yedi standart, iki opsiyonel hava yastığı yer alacaktır.

Üretilecek ilk modelin C sınıfı SUV olması, 2030 yılına dek ise beş farklı modelin üretime alınması planlanmaktadır. Aracın ön ızgarasında lale motifleri yer almaktadır.

Aracın gösterge paneli tamamen elektronik ekranlardan oluşmaktadır.fotomaç'ın aktardığı haberde: Panelde üç gösterge ekranı ve 10 inç (25,4 cm) boyutunda multimedya ve navigasyon ekranı bulunmaktadır. Araçta yan ayna bulunmamakta, bunun yerine kameralar yer almaktadır.

28 Ekim 2022 tarihinde Togg'un resmî Twiter hesabından, araçların "Anadolu", "Oltu", "Kula", "Gemlik", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimli renk seçeneklerine sahip olacağı duyuruldu.

TOGG ÜRETİM

Araç, 2020'de Gemlik, Bursa'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir arazide inşasına başlanması ve 2021'de tamamlanması planlanan bir fabrikada üretilecektir. İlk aracın 2022'de banttan çıkması ve satışa başlanması planlanmaktayken çıkış tarihi 2023'e sarkmıştır.

Proje için 30 Ekim 2019'dan itibaren 13 yılda toplam 22 milyar TL sabit yatırım yapılacağı açıklanmıştır. Üretim tesisinde toplam 4.323 kişinin istihdam edilmesi, beş modelde yılda 175 bin araç üretilmesi planlanmıştır.

Yatırım için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi desteği gibi çok sayıda farklı vergi indirimi ve 30 bin araçlık alım için devlet garantisi verilmiştir. Aracın ilk modelde %51 oranında yerli parçalardan üretilmesi, ikinci ve üçüncü modellerde yerli parça oranının %68,8'e çıkartılması hedeflenmektedir.

Bursa, Gemlik'teki TOGG Fabrikası'nın açılışı Cumhuriyetin 99. yılı olan 29 Ekim 2022 tarihinde yapılmıştır. Arabanın 2023'ün ilk çeyreğinde yollara inmesi, 2030 yılına kadar ise 1 milyon araç üretilmesi planlanmaktadır.