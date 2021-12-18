  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv TOGG yeni logosu yorumları
Otomotiv

TOGG yeni logosu yorumları

Türkiye’nin otomobili TOGG’un logosu tanıtıldı. Logonun açıklanmasının ardından pek çok kişi sosyal medyada logo hakkında yorum yaptı. Peki, TOGG logosu beğenildi mi?

Yeniakit Publisher
2021-12-18 15:38:00 -
TOGG yeni logosu yorumları

Türkiye’nin küresel mobilite markası Togg, "Yeniliğe Yolculuk" hedefinde marka isminin ardından logosunu da belirledi. Togg'dan yapılan açıklamaya göre, fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, marka isminin ardından logosunu da seçti. Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgeliyor.

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, “Hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Kasım 2018’den bu yana global ve profesyonel bir yaklaşımla ele aldığımız kullanıcı markası oluşturma sürecini tamamlamanın mutluluğu içindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

TOGG yeni logosu yorumları

Bu girişim başlatıldığında öncelikle aracın geliştirilmesi, üretim tesisisin kurulması, AR-GE'sinin yapılması ve araca bağlı diğer sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesine öncelik verilmişti. Bence aracın üretime başlama tarihi yaklaştıkça yavaş yavaş pazarlama hamleleri de geliyor. Bir logo oluşturulması bir doğru karar. Yapılması gereken bir şeydi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay