Türkiye’nin küresel mobilite markası Togg, "Yeniliğe Yolculuk" hedefinde marka isminin ardından logosunu da belirledi. Togg'dan yapılan açıklamaya göre, fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, marka isminin ardından logosunu da seçti. Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgeliyor.

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, “Hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Kasım 2018’den bu yana global ve profesyonel bir yaklaşımla ele aldığımız kullanıcı markası oluşturma sürecini tamamlamanın mutluluğu içindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

TOGG yeni logosu yorumları

Bu girişim başlatıldığında öncelikle aracın geliştirilmesi, üretim tesisisin kurulması, AR-GE'sinin yapılması ve araca bağlı diğer sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesine öncelik verilmişti. Bence aracın üretime başlama tarihi yaklaştıkça yavaş yavaş pazarlama hamleleri de geliyor. Bir logo oluşturulması bir doğru karar. Yapılması gereken bir şeydi.