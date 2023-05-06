Togg sevgisi bunu da yaptırdı: Çiğne beni çiğne
Erzurum'da şehir turu atan Togg'un önüne kendini atan bir vatandaş 'Çiğne beni be çiğne' diye bağırdı.
Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg T10X için yapılan kura çekimlerinin ardından heyecanlı bekleyiş sona erdi. Togg T10X'in teslimatları, ilk sahiplerini yapılmaya başlandı.
"Çiğne beni" diye önüne yattı
Erzurum'da şehir turu atan Togg vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.Bir vatandaş, görür görmez Togg'un önüne kendini atarak "Çiğne beni be çiğne" diye bağırdı.
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı
Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşen olay kameralara anbean yansırken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.