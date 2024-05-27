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Medya Togg ekranında Can Ataklı keyfi! "Eminim, yolda adım başı Togg gördükçe pişman oluyorsun"
Medya

Togg ekranında Can Ataklı keyfi! "Eminim, yolda adım başı Togg gördükçe pişman oluyorsun"

Yeniakit Publisher
2024-05-27 10:57:00 -
Togg ekranında Can Ataklı keyfi! "Eminim, yolda adım başı Togg gördükçe pişman oluyorsun"

Melih Altınok, solak gazeteci Can Ataklı'yı çok fena madara etti. Ataklı'ya "Hadi canım sen de" diye söylenmeden önce sosyal medyada bir kullanıcının paylaştığı viral olan videoyu izlemesini tavsiye eden Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Melih Altınok, solak gazeteci Can Ataklı'yı çok fena madara etti. Ataklı'ya "Hadi canım sen de" diye söylenmeden önce sosyal medyada bir kullanıcının paylaştığı viral olan videoyu izlemesini tavsiye eden Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Can Ataklı, "Yapay zekâ kullanarak yazılarımı okuyan projem beklediğim ilgiyi görmedi. Yine de bu projemdeki yeni yaklaşımın değerini anlamanızı umuyorum" diyor.

Anlıyoruz... Videolardan birkaçını izledim. Evet olmamıştı, enerjisi seyirciye geçmiyordu. (...) Politik tercihleri bakış açısını daralttı.

"Hadi canım sen de" diye söylenmeden önce dün sosyal medyada bir kullanıcının paylaştığı viral olan videoyu izle lütfen Can Abi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Belki görmüşsündür; vatandaş Togg'una kurulmuş senin "Oğlum Togg mogg yok hikâye" dediğin konuşmanı izliyor.

Eminim, yolda adım başı Togg gördükçe pişman oluyorsun."

 

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Yorumlar

vlkn

yolda adım başı Togg mu?????

ABDÜLAZİZ

Milyonlarca TOGG sokaklarda geziyor CAN BEYİMİZ yok TOGG pahalıymış parçaları dışardan getirme yalanlarını sıralıyor. nerdeymiş TOGGY DİYOR MİLLİ DEĞİLMİMİŞ, 100 -100 milli tüm parçalrıda diğer araçlara görede gayet ucuz ülkemizde çok rahat 2 milyon peşin yada kredilerle 2.800.000 verip herkesin aldığı araba gözüne girsin Can Bey AKP yaptı en sonunda buldu yaptı..Çatla patla..
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