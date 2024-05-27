Togg ekranında Can Ataklı keyfi! "Eminim, yolda adım başı Togg gördükçe pişman oluyorsun"

Melih Altınok, solak gazeteci Can Ataklı'yı çok fena madara etti. Ataklı'ya "Hadi canım sen de" diye söylenmeden önce sosyal medyada bir kullanıcının paylaştığı viral olan videoyu izlemesini tavsiye eden Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Can Ataklı, "Yapay zekâ kullanarak yazılarımı okuyan projem beklediğim ilgiyi görmedi. Yine de bu projemdeki yeni yaklaşımın değerini anlamanızı umuyorum" diyor.

Anlıyoruz... Videolardan birkaçını izledim. Evet olmamıştı, enerjisi seyirciye geçmiyordu. (...) Politik tercihleri bakış açısını daralttı.

"Hadi canım sen de" diye söylenmeden önce dün sosyal medyada bir kullanıcının paylaştığı viral olan videoyu izle lütfen Can Abi.

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Belki görmüşsündür; vatandaş Togg'una kurulmuş senin "Oğlum Togg mogg yok hikâye" dediğin konuşmanı izliyor.

Eminim, yolda adım başı Togg gördükçe pişman oluyorsun."