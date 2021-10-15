TOGG çevreye en saygılı otomotiv fabrikası olacak

Varank’a ziyaretinde, Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Çoştu, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş eşlik etti. Ziyaret çerçevesinde yetkililer, yatırım stratejilerine ilişkin Varank’a bilgi verdi. Boya, gövde ve montaj binalarının özellikleri, inşaatta kullanılan yeni teknolojiler, kör kalıp uygulaması ve güncel durumla ilgili brifing alan Varank, yeni açılan kara yolları bağlantı yolunu yerinde inceledi.

Geleceğe damga vuracak

Varank, incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “Türkiye’nin 100 yılına damgasını vuracağına inandığımız, Türkiye’nin Otomobili Projesi için Gemlik’teyiz. Türkiye’nin Otomobili diyoruz ama mobilite dünyasındaki değişimlere baktığımızda ‘Geleceğe damga vuracak bir teknolojik alet olan Türkiye’nin Otomobili’ dememiz daha doğru. 2019 yılında ilan ettiğimiz şekilde otomobilin 2022 sonunda seri üretim bandından inebilmesi için şu anda Gemlik’te fabrika inşaatı planlandığı gibi devam ediyor. Pandemiye rağmen TOGG’daki babayiğitlerimiz büyük bir özveriyle, büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz bina, boyahane olacak. Otomobillerimiz burada en son teknolojiyle boyanacak. Fabrika hatların kurulması ve işler hale getirilmesiyle beraber tamamlanacak.”

Türkiye'nin 100 yıldır beklediği proje

Türkiye’nin Otomobili’ni Türk milletiyle söz verdikleri şekilde buluşturacaklarını vurgulayan Varank, “Türkiye’nin 100 yıldır beklediği bu projeyi başarıya ulaştırmış olacağız. Burada dünyadaki fabrika teknolojilerini değerlendirerek en son, en yeni ve en teknolojik fabrika kurulmaya çalışılıyor. Çevre açısından baktığımızda da Avrupa’nın çevreye en saygılı otomotiv fabrikası Türkiye’de, Gemlik’te Türkiye’nin Otomobili TOGG ile kurulmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Amaç yıl sonunda binayı bitirmek

TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş da projede planladıkları şekilde ilerlediklerini belirterek, “Gece gündüz büyük bir heyecanla, bitmeyen, tükenmeyen enerjimizle hep beraber hissedarlarımız ve bizi destekleyen bütün paydaşlarımızla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Bu yılın sonuna kadar binaya ilişkin konuları tamamlamayı amaçladıklarını vurgulayan Karakaş, “Önümüzdeki senenin mayıs, haziranına kadar ekipmanlar yerleştirilecek. Ondan sonraki dönemlerde de adım adım her imalat sisteminde neler gerekiyorsa sırasıyla ve layıkıyla yapılacak. 2022 sonunda da seri üretime hazır olacak” bilgisini verdi.