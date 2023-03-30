Togg çekilişi sonrası flaş açıklama

Kartal 32. Noteri Vedat Korkmaz, "T10X çekilişini gayet güvenli bir ortamda yaptık ve dijital ortamda yapılan bu çekilişin sonucunu bir tutanağa bağlayarak ve ayrıca devamında kağıt ortamına aktarılan işlemin de tasdiki işlemlerine geçtik. Ve şimdide bunun sonlanması aşamasındayız." dedi.

Korkmaz, Togg tarafından paylaşılan videoda, çekişil sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şöyle bilgi verdi:

"Bugün burada Togg akıllı cihazı almak için sıraya giren insanlar arasında bu sonuca ulaşabilenleri tespit etmek için bulunduk. Bize 177 bini aşkın katılımcının olduğu bir liste teslim edildi dijital ortamda. Biz bunun içerisinden bir çekiliş yaptık ve bu 177 bin kişi içerisinde dijital ortama aktarılan bilgilerden yaptığımız toplam 40 bin kişilik bir çekiliş gerçekleştirdik. Bunların 20 bini asil ve 20 bini de yedek olarak belirlenmiş oldu."

Çekilişin güvenli bir ortamda yapıldığına dikkati çeken Korkmaz, "Bunların çekilişini gayet güvenli bir ortamda yaptık ve dijital ortamda yapılan bu çekilişin sonucunu bir tutanağa bağlayarak ve ayrıca devamında kağıt ortamına aktarılan işlemin de tasdiki işlemlerine geçtik. Ve şimdide bunun sonlanması aşamasındayız." diye konuştu.

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