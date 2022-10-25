TOGG açılışına davet edilmişti! Akşener kararını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TOGG'un açılışına Koray Aydın'ın katılacağını açıkladı.

29 Ekim'de yapılacak açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener davet edilmişti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun davete katılmayacağını açıklamıştı.

Akşener, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışıyla başlayan tartışmaya değinen Akşener, "Tutumuna söyleyecek sözüm yok. o bir helalleşme yolcuğuna çıktı. Saygım var. Ben de bazı şeyleri hatırlatmakla kendimi görevli görüyorum. Ben de yapılan her türlü eksiğin karşısında durdum. Ama ben de başka şeyleri hatırlatmak durumundayım. Bu ülkede Rize vekili başkanı açılım yapmayın dedi. Hepimiz bir Kürt kadın alalım dedi. Ve hiçbir şey olmadı bir arkadaşa" değerlendirmesinde bulundu.

Kapanmış yaraları yeniden açmamak gerektiğine vurgu yapan Akşener, "Kılıçdaroğlu'nun duruşunu biliyoruz zaten. Bence gerek yoktu. Çok büyük acılar çekildi bu ülkede. Ben dahil çok farklı bir tutum göstermeliydim diyorum. Referandum yerine sandık gelsin" ifadelerini kullandı.