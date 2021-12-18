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Aktüel TOGG 14.30'da ne açıklayacak?
Aktüel

TOGG 14.30'da ne açıklayacak?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Peki, TOGG 14.30'da e açıklayacak? TOGG bugün ne açıklayacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-18 12:32:00 -
TOGG 14.30'da ne açıklayacak?

Yerli ve milli otomobilin yollara çıkacağı tarih merakla bekleniyor. TOGG yaptığı acıkmada saat 14.30’u işaret etti.

TOGG 14.30'da ne açıklayacak?

TOGG'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda "14.30'da buluşalım" denilerek "Akıl kalp, insan teknoloji, doğu batı, birlik çokluk ve bilim sanat" kelimelerine yer verildi.

TOGG heyecanla beklenen paylaşımı yaptığında haberlerimizde yer vereceğiz.

 

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