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TOBB’dan GSO’ya plaket

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Dünya Odalar Yarışması’nda, Mesleki Eğitim Merkezi Projesiyle “En İyi Eğitim Projesi” kategorisinde finale kalma başarısı gösteren Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) plaket verildi.

02 Temmuz 2019 Salı 15:42
TOBB’dan GSO’ya plaket

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Dünya Odalar Yarışması’nda, Mesleki Eğitim Merkezi Projesiyle “En İyi Eğitim Projesi” kategorisinde finale kalma başarısı gösteren Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) plaket verildi.


Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi 65. Olağan Genel Kurulu ve Plaket Takdim Töreni, TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile finale kalan oda başkanlarının katılımıyla TOBB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Törende, ülkemizi finallerde temsil eden Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ile İstanbul Ticaret Odası yönetim kurulu başkanlarına TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından plaket takdim edildi. Tören sonrası bir değerlendirme yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Dünya Odalar Federasyonu (ICC World Chambers Federation) tarafından düzenlenen 11. Dünya Odalar Yarışmasının finalinin 12-14 Haziran tarihlerinde Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinde gerçekleştirildiğini hatırlatarak, başarıda emeği olan herkese teşekkür etti. GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nin model bir proje olduğunu ve bunu tüm dünyaya tanıtma fırsatı bulduklarını dile getiren Adnan Ünverdi, “2017 yılında mesleki eğitimlere başladığımız merkezimizde bugüne kadar 5 bin kişiye eğitim verdik. Amacımız eğitim ve nitelikli insan gücü ile katma değerli ürünler geliştirerek Gaziantep ve Türkiye’ye değer katmaktır” dedi.


“Ara eleman değil, aranan eleman yetiştiriyoruz” diyen Ünverdi, “Bugün üretimde Endüstri 4.0 çağını yaşıyoruz ve Endüstri 5.0’ın hazırlıkları yapılıyor. Biz de yapay zeka üretimlere adapte olacak, robot teknolojilerini bilen ve çağın gereklerine uygun eleman yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu manada yaptığımız çalışmalar dünya çapında takdir gördü ve bugün de değerli TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun plaket takdimleri bizleri bir kez daha onurlandırdı. Buradan bir kez daha ülkemizi temsil eden tüm odalarımızı kutluyorum. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu yarışmada kazanan Türkiye oldu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:42
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