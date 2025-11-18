  • İSTANBUL
Ekonomi TOBB Nefes Kredisi kimler ne zaman başvuru yapabilir?
Ekonomi

TOBB Nefes Kredisi kimler ne zaman başvuru yapabilir?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:
TOBB Nefes Kredisi kimler ne zaman başvuru yapabilir?

Kredi hacmi artırılan TOBB Nefes Kredisi için başvuru şartlarının neler olduğu, hangi işletmelerin sürece dahil olabileceği ve başvuruların hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Peki ikinci paket hangi kriterlerle uygulanacak?

İşletmelere finans desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi’nin ikinci paket duyurusu, kredi hacminde yapılan artışla birlikte iş dünyasında yeniden gündem oldu. Başvurular için belirlenen tarihin yaklaşmasıyla birlikte gözler, kimlerin bu haktan yararlanabileceği, başvuruların hangi kanallardan yapılabileceği ve kredi koşullarının nasıl ilerleyeceği sorularına çevrildi. Peki detaylarda hangi maddeler öne çıkıyor?

 

Kredi hacmi iki katına çıkarıldı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), KOBİ’lere finans desteği sağlamak amacıyla yürütülen TOBB Nefes Kredisi’nin ikinci paketinde kredi hacminin 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseltildiğini duyurdu. TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların işbirliğiyle yürütülen ikinci paket, 2 Ekim 2025’te başlatıldı. İş dünyasından gelen talep doğrultusunda kapasite artırımı gerçekleştirildi.

 

Başvuru kimlere açık olacak?

Nefes Kredisi’ne, TOBB’a bağlı tüm oda–borsa üyesi işletmeler başvuruda bulunabilecek. Başvuruların 19 Kasım Çarşamba günü başlayacağı belirtildi. Başvuru işlemleri, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubeleri üzerinden yürütülecek.

 

Kredi koşulları ve limitler

İkinci pakette ilk paket koşulları geçerli olacak. Buna göre:

Azami kredi tutarı: 1,5 milyon TL

Vade süresi: 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay

Faiz oranı: 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzeri yüzde 32

Temmuz ayında verilen ilk TOBB Nefes Kredisi ile 23 bin 515 firmaya 30 milyar TL destek sağlandığı, ikinci paketin devreye alınmasıyla yıllık toplam desteğin 80 milyar TL’ye ulaşacağı aktarıldı.

