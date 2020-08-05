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Ekonomi

TOBB ETÜ Taşkent’te

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin Özbekistan Taşkent’te üniversite kuracağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:23:00 -
TOBB ETÜ Taşkent’te

Üniversitenin kurulmasıyla ilgili gerçekleştirilen video konferansta konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev’in 2019 yılında yaptığı çalışma ziyaretinde TOBB’a önemli görevler verdiğini hatırlattı. Bunlardan en önemlisinin TOBB ETÜ Taşkent Şubesinin açılması olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, “TOBB ETÜ Taşkent; Özbekistan Eğitim Bakanlığı, Taşkent Ekonomi Üniversitesi, Özbekistan TSO ile birlikte kurulmaktadır” dedi. Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ ile benzer müfredata sahip olacak üniversitede ilk etapta Uluslararası Girişimcilik Programı ile E-ticaret ve Teknoloji Yönetimi Programlarının uygulanacağı bilgisini verdi. TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Güven Sak ise şimdiden Taşkent’te kurulan üniversite için 200 başvuru aldıklarını bildirdi.

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