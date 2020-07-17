TMSF’nin yıldızları ilk 500’de

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından atanan kayyımlarca idare edilen 8 şirket, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu-2019 araştırmasına damga vurdu.

Dikkat çeken yükseliş

Listede 2018 yılında 431’inci sırada bulunan İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2019’da 147’inci basamağa çıktı. Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 225’incilikten 197’nciliğe yükseldi.

İşte o firmalar

TMSF’nin kayyım olarak yönettiği İSO-500’de yer alan şirketler, 2019’da üretimlerini ve ihracatlarını arttırdılar, yatırımlarına ise yenilerini eklediler. Önemli projelere de imza atan bu şirketler, ‘Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ, İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ, Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret AŞ, Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ, Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’ olarak sıralandı.