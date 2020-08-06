TMSF'nin ticari ve iktisadi bütünlüklere ilişkin satış ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Nakpilsa Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

TMSF'nin söz konusu ticari ve iktisadi bütünlüklere ilişkin satış ilanları Resmi Gazetede yayımlandı. İhaleler, 'Fon'un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonu'nda yapılacak. İhaleler kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (Kısa Liste) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek.

Buna göre, Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 1 milyar 126 milyon TL muhammen bedelle satışa çıktı. İhale 20 Ekim 2020 tarihinde saat 11.00'de yapılacak

Şirketin bütünlüğü Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesinde yer alan endüstriyel shrink film, strech film, palet örtüleri, ağır hizmet torbaları, sera örtüleri, malç filmleri, ev tekstil ambalajları, fleksibıl ambalajlar ile her türlü baskılı baskısız torba ve poşetlerin üretimini yapan fabrikayla ilgili mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların ferî ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

Nakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü de 315 milyon TL muhammen bedelle satışa çıktı. İhale, 20 Ekim 2020 tarihinde, saat 14.30’da gerçekleşecek.

Şirketin bütünlüğü Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Gaziantep 4.Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Nakpilsa markası adı altında dokuma branda ağırlıklı olmak üzere halı tabanı, yer örtüsü, sera örtüsü ve suni çim ipi üretimini yapan fabrikası ile ilgili mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların ferî ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dâhil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü de 353 milyon TL muhammen bedelle satışa çıktı. İhale 6 Ekim 2020 tarihinde, saat 11:00’de yapılacak.

Şirketin bütünlüğü, Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ, Atlas Halı Aksesuar ve Mobilya Sanayi Ticaret AŞ, Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan halı üretimine ilişkin (Royal Halı Fabrikası) mal, hak ve varlıklar, aynı fabrikanın kapalı alanı içinde BCF 2 adıyla faaliyet gösteren iplik üretimine ilişkin mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların ferî ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dâhil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 87 milyon 500 bin TL muhammen bedelle satışa çıktı. İhale 6 Ekim 2020 tarihinde, saat 14:30’da yapılacak.

Şirketin bütünlüğü Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ ile Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Gaziantep 1.Organize Sanayi Bölgesinde bulunan halı ipliği üretimi fabrikasına ilişkin mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların ferî ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dâhil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.