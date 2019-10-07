TMSF uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacak TMSF, Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği’nin (IADI) mevduat sigortacılığında söz sahibi olan kurumların yöneticilerini 7-11 Ekim’de gerçekleştirilecek toplantılarla İstanbul’da bir araya getirecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği’nin (IADI) mevduat sigortacılığında söz sahibi olan kurumların yöneticilerini İstanbul’da bir araya getirecek. 7-11 Ekim’de gerçekleştirilecek toplantılara 85 ülkeden 102 mevduat sigorta kuruluşunun en üst düzey yöneticilerinden oluşan 226 temsilci katılacak. “Reformları Gerçekleştirmek: Krizden bu yana mevduat sigorta sistemlerinde ne değişti?” konulu konferansta uluslararası mevduat sigorta sistemi masaya yatırılacak, sorun, çözüm ve öneriler tartışılacak. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ın icra kulu üyesi olduğu IADI 18. Yıllık genel kurul toplantısına, IMF, Dünya Bankası, Uluslararası Ödemeler Bankası, Kore, Kanada, İspanya gibi ülkelerin para, sermaye ve sigorta kuruluşlarının üst düzey yöneticileri katılacak. Dünyada mevduat sigorta sistemlerinde önemli değişimlerin tartışılacağı konferansta, TMSF gözlem ve tecrübelerini üyeler ile paylaşacak.

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