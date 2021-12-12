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Ekonomi TMSF 2 ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı
Ekonomi

TMSF 2 ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF), Akbulut Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ve Şanlıurfa Ufuk Boru Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 21:14:00 -
TMSF 2 ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı

TMSF’nin dünkü Resmi Gazete’de yer alan satış ilanına göre, Fon’un kayyım olarak atandığı Akbulut Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ kapsamında oluşturulan Akbulut Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün satışına karar verildi. Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirketin mal, hak, varlıklardan oluşuyor. Muhammen bedeli 39 milyon 650 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 5 Ocak 2022 saat 14.00’da TMSF’nin Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek. TMSF’nin Resmi Gazete’de yer alan diğer satış ilanına göre, Fon’un kayyım olarak atandığı Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ kapsamında oluşturulan Şanlıurfa Ufuk Boru Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün satışına karar verildi. Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirketin mal ve varlıklardan oluşuyor. Muhammen bedeli 24 milyon 750 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 5 Ocak 2022 saat 11.00’da TMSF’nin Esentepe’deki binasında yapılacak.

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