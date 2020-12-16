  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TMO'nun fındık alım tarihi 30 Nisan 2021'e kadar uzatılıyor
Aktüel

TMO'nun fındık alım tarihi 30 Nisan 2021'e kadar uzatılıyor

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, fındık alım tarihinin uzatılmasına yönelik kararnamenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduğunu bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 11:49:25 -
TMO'nun fındık alım tarihi 30 Nisan 2021'e kadar uzatılıyor

TBMM (AA) - SİNAN USLU - AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 31 Aralık'ta sona erecek 2020 ürünü fındık alım tarihinin, 30 Nisan 2021'e kadar uzatılmasına yönelik kararnamenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduğunu bildirdi.

Fındık üretilen illerin milletvekillerinden oluşan TBMM Fındık Çalışma Grubu'nda da görev yürüten Öztürk, AA muhabirine, TMO'nun fındık alımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TMO'nun, 31 Aralık'ta sona erecek 2020 ürünü fındık alım tarihinin, 30 Nisan 2021'e kadar uzatılmasına yönelik kararnamenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulduğunu belirten Öztürk, kararnamenin her an imzalanabileceğini aktardı. Uzatılma kararının üreticilere vatandaşlara hayırlı olması temenni eden Öztürk, TMO'nun fındık alım süresinin uzatılmasının fiyatın aşağı düşmesini de engelleyeceğini dile getirdi.

- TMO piyasada regülatör görevi üstleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulan uzatma kararnamesinde yalnızca alım tarihinin 30 Nisan'a ötelenmesi istenirken, fındık alım fiyatında ise bir değişikliğe gidilmediği öğrenildi.

Piyasada regülatör görevini üstlenen TMO, bu yıl geçen yılların aksine üreticiden az miktarda fındık alımı yapabildi.

TMO tarafından alım kampanyasının başladığı tarihten bugüne kadar 4 bin ton dolayında fındık alımı gerçekleştirildi. TMO, yüzde 50 randımanlı Giresun kalite fındığı 22,5 liradan alıyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın öğretmenin yaptıkları 'pes' dedirtti! Bunu okul müdürüne yapan öğrenciye ne yapmaz
Gündem

Kadın öğretmenin yaptıkları 'pes' dedirtti! Bunu okul müdürüne yapan öğrenciye ne yapmaz

Trabzon’un Arsin ilçesinde seminere katılmadığı gerekçesiyle hakkında tutulan tutanağı yırtan kadın sınıf öğretmeni H.A., tartıştığı okul mü..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB telefonu!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB telefonu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, olumlu günd..
HDP'li vekil Feleknas Uca: Türkiye sivilleri bombaladı
Siyaset

HDP'li vekil Feleknas Uca: Türkiye sivilleri bombaladı

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, TBMM'de yaptığı konuşmada," Türkiye 6 kez Şengal’i bombaladı. Siz Ezidi halkından ne istiyorsunuz?" de..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay