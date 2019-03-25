TMOK’un Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Komisyonu Mersin’de toplandı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Komisyonu’nun aylık toplantısı, Mersin’de gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan toplantıda konuşan TMOK Yönetim Kurulu üyesi ve Komisyon Başkanı Seyit Bilal Porsun, 4. ve 5.sınıf öğrencilerine yönelik olarak, üniversitelerin spor bilimcileri tarafından hazırlanan OLI Projesinin öğrencilere spor bilinci ve kültürü aşıladığını belirterek, “10 yılı aşkın süredir 52 il ve bazı büyük ilçelerde gerçekleştirdiğimiz interaktif sunumla 2 milyonu aşkın öğrenciye dokunduk. Şu anda OLI projesini başta Suriye olmak üzere ülkemizde mülteci olarak tüm yabancı ülke çocuklarına sunmaya gayret ediyoruz. İlkini Gaziantep’te daha sonra da Hatay Kırıkhan’da yaptığımız etkinliği diğer sınır İllerimizdeki kamplarda da gerçekleştirmek arzusundayız" dedi.

Porsun, OLI projesinin markalaştığını, başta Uluslararası Olimpiyat Komitesi olmak üzere TMOK Başkanı Uğur Erdener, Genel Sekreter Neşe Gündoğan ve diğer yönetim kurulu üyelerinden büyük destek gördüklerini dile getirdi. Bazı ülkelerin OLI projesini model alarak ülkelerinde yaşama geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden Porsun, hedeflerinin projeyi 81 İl, İlçe ve köylere kadar taşımak istediklerini kaydetti.

Toplantıdan sonra komisyon üyeleri Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek, Başkanvekili Özgür Sanal ile Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ile görüşerek, çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Başkan Vekili Sanal, Türk sporunun her alanda gelişmesine destek veren TMOK’un çalışmalarını yakından izlediklerini ve beğendiklerini ifade ederek, OLI projesinin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Mersin’de Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti belirti.

Ziyaretin sonunda Başkan Porsun, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhannet Kocamaz’ın plaketini Sanal’a verirken, TMOK’un rozetini de yakasına taktı.