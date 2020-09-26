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Ekonomi TMO müdahaleleriyle yüz güldürüyor
Ekonomi

TMO müdahaleleriyle yüz güldürüyor

Son dönemde ana görev alanında bulunan hububat ve bakliyat gibi tarım ürünlerinin dışında fındık, kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı gibi tarım ürünlerinde de devreye giren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), piyasa düzenleyici rolünde yaptığı müdahale alımlarıyla üreticinin yüzünü güldürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:30:00 -
TMO müdahaleleriyle yüz güldürüyor

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ana görev alanlarında yer alan hububat ve bakliyatın dışında fındık, kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısıda da devreye girdiklerini belirtti. Güldal, “Üreticinin, emeğinin karşılığını almasının çabası içerisindeyiz” dedi.

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