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Ekonomi TMO, besicilere uygun fiyatlı yem satıyor
Ekonomi

TMO, besicilere uygun fiyatlı yem satıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, gıda fiyatlarını kontrol altına almak için önemli bir adım attıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 15:44:00 -
TMO, besicilere uygun fiyatlı yem satıyor

Güldal, hem besicilere hem de yetiştiricilere uygun fiyatlarla mısır ve arpa satışı yapmaya başladıklarını dile getirdi. Güldal, “Doğrudan besici ve yetiştiricilere yem ham maddesi satarak regülasyon yapıyoruz. Özellikle arpa satışlarımızı 3 ay vadeli olarak üreticilerimize sunabiliyoruz. Hatta küçük üreticilerimizin de kolay yararlanmalarını sağlamak için birlikler üzerinden ve kredi kartıyla da kendilerine 3 aya kadar vadeli satışlar yapabiliyoruz” diye konuştu. Güldal, üretici için yem maliyetini azalttıklarını vurgulayarak, “Çok uygun fiyatlarla arpa satıyoruz” şeklinde konuştu.

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