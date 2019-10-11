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TL varlıklar dayanıklılığını kanıtladı

Suriye’de terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen harekatların yurt içi varlıklarda bozulma oluşturmadığı ve direncin kanıtlandığı görülürken, uzmanlar, Barış Pınarı Harekatı’nda da kur ve borsa tarafında oynaklığın sınırlı kalacağını öngörüyor.

11 Ekim 2019 Cuma 12:10
TL varlıklar dayanıklılığını kanıtladı

Suriye’de terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen harekatların yurt içi varlıklarda bozulma oluşturmadığı ve direncin kanıtlandığı görülürken, uzmanlar, Barış Pınarı Harekatı’nda da kur ve borsa tarafında oynaklığın sınırlı kalacağını öngörüyor. Fırat Kalkanı Harekatı sürecinde dolar/TL düşüş eğilimine girerken, BIST 100 endeksi ilk etapta tepki verse de sonraki 2 günde kayıplarını telafi etti. Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından ise BIST 100 endeksi yüzde 1,81 değer kazandı ve sonraki süreçte de yükselişini sürdürerek 29 Ocak’ta 121.531,50 puanla tarihi zirvesini gördü. Zeytin Dalı Harekatı sürecinde TL, dolar karşısında ilk tepkiyi yüzde 0,9 değer kazanarak verirken, takip eden günlerde kurdaki düşüş eğilimi sürdü ve 3,71 seviyeleri görüldü.

 

 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 12:10
  1. Suriye
  2. Fırat Kalkanı Harekatı
  3. Zeytin Dalı Harekatı
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. para

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