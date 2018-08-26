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TL için yeni fırsat

Yatırım Uzmanı Burçak Gezgin, ABD’nin siyasi belirsizliği tüm gelişmekte olan para birimlerine yarayabilir’’ dedi.

26 Ağustos 2018 Pazar 11:38
TL için yeni fırsat

Global piyasaların ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatının aleyhinde itirafçı olması sonrası süreci yakından takip ettiğini söyleyen Yatırım Uzmanı Burçak Gezgin, “Trump’ın azledilmesi dahil bütün seçenekler masada. Rusya’nın seçimlere karıştığının ispat edilmesi halinde dolarda ciddi bir realizasyon dönemi ve bütün para birimlerine karşı değer kaybı söz konusu olabilir. Her ne kadar ekonomik olarak Euro bölgesi bir atılım gerçekleştirebilecek düzeyde olmasa da ABD’nin siyasi belirsizliği tüm gelişmekte olan para birimlerine yarayabilir’’ dedi.

Özellikle TL varlıklarında uzun vadeli dolar alımlarının riskli olabileceğine dikkat çeken Gezgin, “Doların tekrar 7 lira seviyesi üzerine çıkması halinde yurtiçinden bir müdahale de gelecektir. Yatırımcıların 7 lira üzerinden dolar tutmaları sakıncalı olabilir. Ancak yurtiçinden net bir önlem paketi gelmeden dolarda ciddi bir gerileme hareketi görülmesi de zor görülüyor. Bu nedenle Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ve ekibinin hazırladığı, eylül ayında açıklanacak olan Orta Vadeli Eylem Planı’nın önemli olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 11:38
  1. Donald Trump
  2. Burçak Gezgin
  3. TL
  4. Berat Albayrak
  5. Orta Vadeli Eylem Planı

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