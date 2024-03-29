TKP'nin İstanbul adayından gündeme bomba gibi düşen iddia! 'İmamoğlu İngiliz Büyükelçi ile ne görüştü?'
TKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orhan Gökdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun KOÇ Holding ve İngiltere ile olan özel ilişkilerini ifşa etti.
KOÇ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un, İsveç'te düzenlenen 65. Bilberberg grubu toplantılarında verilen bir arada, İngiltere İstihbarat Servisi MI6'nın eski şefi, British Petroleum yöneticisi John Sawers ve NATO Stratejik İletişim Mükemmellik Merkezi Direktörü Janis Sarts ile sohbet ederken görüntülendiğini belirten TKP'li Gökdemir, "iddialara göre sohbet Türkiye'deki olası iktidar değişiklikleri üzerineydi." dedi.
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul kar felaketi yaşarken balıkçıda İngiliz Büyükelçi ile görüntülenmesine değinen Orhan Gökdemir, şöyle devam etti:
"İmamoğlu ile balıkçıda buluşan kişi İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'tu. Büyükelçi Chilcott bu yemekten birkaç ay önce Atina'da Türkiye'de iktidar değişikliği senaryolarının konuşulduğu gizli bir toplantıya katılmış ve sıcağı sıcağına bir de İmamoğlu ile görüşmek istemişti.
Yemek iddiası ortaya atılınca İmamoğlu tereddütsüz reddetti. 'Yemek yenilmemişti'. Ancak AK Parti iktidarı bu yemeği kaydetmişti. Ellerinde MOBESE kayıtları vardı."
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