  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar CHP Lideri Özel ‘denetimsizlik ve ihmaller’ diyerek andı! Pişkin Tanju’nun pişkin genel başkanı! Bayrağa uzanan eller kırılıyor! Bakan Tunç açıkladı: 14 provokatör kıskıvrak yakalandı Havalanan uçakta büyük şok! Trump direkten döndü Netanyahu teklife cevap verdi: Bebek Katili Barış Kurulu’nda Yan bakma sebebiyle canice öldürülmüştü! Türkiye’yi yasa boğan 17 yaşındaki Atlas’ın son görüntüleri ortaya çıktı Fransa'dan Trump’a karşı Grönland'da tatbikat düzenlenmesi çağrısı Macron'dan NATO hamlesi Mülakat kıyağının tam merkezi CHP Ekrem İmamoğlu'nun a takımı uyuşturucu ve fuhuş batağında Suça itilen değil, özendirilen çocuklar! Pişmanlık duymuyor cani olup çıkıyorlar
Kobi TKDK’dan 123 milyon TL hibe!
Kobi

TKDK’dan 123 milyon TL hibe!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TKDK’dan 123 milyon TL hibe!

Samsun ve Sinop’ta tarım, hayvancılık ve üretim odaklı projeler için verilen hibeler 2025’te dikkat çekti. 61 proje destek aldı, bölgedeki yatırım tutarı ise 245 milyon TL’ye ulaştı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun-Sinop Koordinatörlüğü, 2025 yılında Samsun ve Sinop’ta hayata geçirilen projelere toplam 123 milyon TL hibe desteği sağladı.

 

Destekler sağlanıyor

TKDK Samsun-Sinop Koordinatörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen IPARD Programı kapsamında 2011 yılından bu yana rekabet gücü yüksek ve modern teknolojilerle donatılmış işletmelerin artırılmasına yönelik önemli destekler sağlandı.

 

2023 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde 42 ilde hizmet veren TKDK, 2024 yılı itibarıyla 39 ilde kurduğu il irtibat ofisleriyle IPARD Programı’nı ülke geneline yaydı. Bu kapsamda Sinop ili, Samsun İl Koordinatörlüğünün sorumluluk sahasına dâhil edildi.

 

2025 yılında Samsun ilinde yatırım tutarı 245 milyon TL olan 61 projeye 123 milyon TL hibe ödemesi yapıldı. Bu desteklerle Samsun’da çoğunluğu yeni olmak üzere; Tekkeköy Gıda İhtisas OSB’de günlük 40 ton çiğ süt işleme kapasitesine sahip 1 süt işleme tesisi, Ladik ilçesinde 1 büyükbaş besi çiftliği, Bafra Sera İhtisas OSB’de 19 dekar kapalı alana sahip 1 gül serası, Bafra ilçesinde 1 çeltik kurutma sistemi, Çarşamba ilçesinde 1 fındık işleme tesisi modernizasyonu hayata geçirildi.

 

Ayrıca Atakum, Terme ve Çarşamba ilçelerinde 3 arıcılık projesi ile Asarcık, Havza, Kavak ve Ladik ilçelerinde toplam 41 yem bitkisi üretimine yönelik tarımsal makine ve ekipman projesi desteklendi.

Sinop ilinde ise tamamı Merkez OSB’de bulunan 2 su ürünleri işleme tesisi modernizasyonu ve 1 güneş enerji santrali olmak üzere 3 proje için 2025 yılında hibe ödemesi yapıldı.

 

128 milyon TL bütçe tahsis edildi

Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER Yaklaşımı) kapsamında 2025 yılında Samsun’da başvuru yapan 8 Yerel Eylem Grubu ile Sinop’ta yeni kurulan 1 Yerel Eylem Grubu desteklendi. 2026-2030 yılları için toplam 128 milyon TL bütçe tahsis edildi. Paydaş katkılarıyla birlikte yerelde en az 150 milyon TL’lik bir kaynağın oluşması öngörüldü.

 

TKDK Samsun Sinop Koordinatörlüğü tarafından bugüne kadar bölgede desteklenen proje sayısı bin 568’e ulaştı. Bu projelerle bölgede yapılan yatırım miktarı deflatörlü olarak 4 milyar TL’yi aştı. TKDK desteklerinin 2026 yılında da devam etmesi planlanırken, IPARD-III Programı çağrı takviminin Şubat ayı içerisinde açıklanması hedeflendi.

Bafra’da sanayi alanları doluyor! OSB’lerde tahsis oranı yüzde 80’i aştı
Bafra’da sanayi alanları doluyor! OSB’lerde tahsis oranı yüzde 80’i aştı

Kobi

Bafra’da sanayi alanları doluyor! OSB’lerde tahsis oranı yüzde 80’i aştı

OSB’lerde üretim hız kesmedi! Sanayi sayısı arttı, eğitimde tarihi eşik aşıldı
OSB’lerde üretim hız kesmedi! Sanayi sayısı arttı, eğitimde tarihi eşik aşıldı

Kobi

OSB’lerde üretim hız kesmedi! Sanayi sayısı arttı, eğitimde tarihi eşik aşıldı

Avrupa’dan Orta Doğu’ya! Van OSB ihracatta vites yükseltti
Avrupa’dan Orta Doğu’ya! Van OSB ihracatta vites yükseltti

Kobi

Avrupa’dan Orta Doğu’ya! Van OSB ihracatta vites yükseltti

Vezirköprü Karma OSB’de kritik toplantı!
Vezirköprü Karma OSB’de kritik toplantı!

Kobi

Vezirköprü Karma OSB’de kritik toplantı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23