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Kültür - Sanat Tiyatroculardan pandemi açıklaması
Kültür - Sanat

Tiyatroculardan pandemi açıklaması

Yaklaşık 32 yıldır faaliyet gösteren TO-DER Tiyatro Oyuncuları Derneği yönetimi pandemiye dair tiyatrocular adına açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 17:41:00 - 2020-12-18 17:46:33
Tiyatroculardan pandemi açıklaması

Dernek adına konuşan dernek başkanı İsmail Yeşilbağpandemi sürecinin alışılagelmiş sezon anlayışının yanında tüm tiyatroculara farklı bir deneyim yaşattığını belirtti. Bu süreçte özel tiyatrolara örnek olarak perde açarak özel tiyatroların önünü açtığı için devlet tiyatrolarına, yapılan destekler içinde kültür bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerini iletti.

Tüm Tiyatrocular İçin Farklı Bir Sezon Oldu!

TO-DER üyelerinin yaş ortalamasının 40’ın üzerinde olduğunu ve genelde en az 20 yıldır tiyatro yapan 40 yaş üstü ustaların bulunduğunu belirten Yeşilbağ, bu yaşımızda çok farklı bir deneyim ve sezon yaşadıklarını belirtti. Geçen sene yerel seçimlerden olumsuz etkilenen tiyatro, bu sene pandemi ile durma noktasına gelmişti. Devlet tiyatrolarının perde açarak örnek olmasıyla özel tiyatrolar da perdelerini açabilme imkanı buldu. Ayrıca kültür bakanımız Sn. Mehmet Nuri Ersoy’un dijital arşiv, özel tiyatro teşviki, sesli oyun gibi projeler açıklamasıyla tiyatro adeta cansuyu kavuşarak içine düşeceği buhranı ertelemiş oldu diyen Yeşibağ, bu anlamda hem bakanlığımıza hem de devlet tiyatroları genel müdür Mustafa Kurt’a TO-DER olarak tüm sanatçılarımız adına teşekkür ederiz diyerek sözlerine devam etti.

Dizi-Sinema Sektörü İkinci Yol Oldu

Pandemi sürecinde tiyatro sanatçılarının bir çıkış kapısının da dizi-sinema sektörü olduğu belirtildi. Sadece özel tiyatro değil, devlet tiyatroları ve şehir tiyatroları gibi ödenekli kurumların da sanatçıları olan üyelerimiz özellikle oyunların olmadığı bu dönemi dizi-sinema projeleriyle değerlendirdiği bilgisi verildi. Bu bağlamda dizi-sinema sektörünün bu süreçte tiyatroya destek olduğu aktarılmış oldu.

Dünya tiyatrosunun geleceği ile pandemiden dolayı kaygılı olduğunu belirten TO-DER başkanı İsmail Yeşilbağ’ın bu sürecin en kısa zamanda atlatılmasını temenni ettiklerini söyledi. Dünyayı etkisi altına alan covid-19 virüsünün bir an önce aşı çalışmasıyla hayatımızdan sonsuza kadar çıkmasını istediklerini belirterek, en kısa zamanda tiyatro seyircileriyle sağlıklı günlerde buluşacaklarının hayalini kurduklarını sözlerine ekledi.

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