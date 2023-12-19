  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tiyatrocular İBB'ye isyan etti! 'O parayla 5 aylık kiramızı öderiz!'
Gündem

Tiyatrocular İBB'ye isyan etti! 'O parayla 5 aylık kiramızı öderiz!'

Yeniakit Publisher
2023-12-19 11:02:00 -
Tiyatrocular İBB'ye isyan etti! 'O parayla 5 aylık kiramızı öderiz!'

Tiyatrocular sosyal medyada İBB'ye tepki gösterdi. Ünlü şarkıcılara milyonlar verilip halk konserleri düzenlenmesine isyan eden isimler, bu paralarla kendilerinin 5 ay kiralarını ödeyebileceklerini ifade etti.

Tiyatrocular sosyal medyada İBB'ye tepki gösterdi. Ünlü şarkıcılara milyonlar verilip halk konserleri düzenlenmesine isyan eden isimler, bu paralarla kendilerinin 5 ay kiralarını ödeyebileceklerini ifade etti.

İstanbul Kadıköy'de bulunan Moda Sahne'nin kurucusu tiyatro yönetmeni Kemal Aydoğan isyanının sosyal medyada dile getirdi.

Aydoğan, Twitter'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: İBB konser, tiyatro etkinliklerini satın alıp halka ücretsiz gösteriyor. Fakat salonu olan tiyatrolara hiçbir destek sunmuyor. Ünlü bir şarkıcıya verilen paralarla biz 3-5 ay kiramızı öderiz. Neden tiyatro salonlarına destek vermiyorsunuz?

Yönetmen Ilgın Sönmez de aynı sıkıntıdan mustarip olduklarını belirterek Aydoğan'a destek çıktı.

"BU BİR GAFLET"

Sönmez bu yapılanın tiyatroyu değersizleştirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sezon içinde, oynayan, dolaşan oyunu seyirciye ücretsiz izletmek seyircide tiyatro reflekslerini yozlaştıran, tiyatroyu anca ücretsiz ya da çok indirimli olursa izlenebilecek değerde bir gösteriye indirgeyen tuhaf bir yerel yönetim alışkanlığı.

Ödenekli tiyatrolar ve bağımsızların bilet fiyatları arasındaki uçurumu seyirciye yanlış zihniyetle şikayet etmek, durun, pahalı olanı da ben size ucuza izlettireceğim demek gibi bir gaflet. Belediyeler bedava oyun etkinliklerini özel davetlilere kapalı olarak gerçekleştirmeli ve tiyatrocuyu işinin parayla yapıldığına seyirciyi iknaya mecbur bırakmamalıdır.
Hepimiz belediyelerle çalışmak, belediyelere yapım vermek isteyebiliriz. Ancak bu işleri belediyenin, şehrin sanat yerleşik düzeninin tam ortasında, seyircinin kafasını karıştıracak biçimde kurguladığı merkezlerde, çarpık ve yerleşik olana paralel programlama ile sunması kültürel, ekonomik ve siyasi bir hata.

Belediye, varlık mücadelesi veren yereldeki özel kültür ve sanat kurumlarının rakibi değil, destekçisi olmalı, ortağı olmalı. Bunu bir düşünün."

ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALDI

Kemal Aydoğan'ın isyan ettiği İBB tarafından düzenlenen konserlerde şimdiye kadar Kenan Doğulu, Gülşen, Hadise, Zülfü Livaneli, Sıla, Edis gibi isimler yer aldı.

Kaynak: Medyatava Haber Merkezi

İyi Parti'de İBB depremi: Ekrem İmamoğlu'na desteğe sert tepki gösterildi
İyi Parti'de İBB depremi: Ekrem İmamoğlu'na desteğe sert tepki gösterildi

Gündem

İyi Parti'de İBB depremi: Ekrem İmamoğlu'na desteğe sert tepki gösterildi

İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Savcı Sayan’ın "aday olmayacak" bombasının ardından şimdi de bu! Yer yerinden oynayacak
İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Savcı Sayan’ın “aday olmayacak” bombasının ardından şimdi de bu! Yer yerinden oynayacak

Medya

İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Savcı Sayan’ın “aday olmayacak” bombasının ardından şimdi de bu! Yer yerinden oynayacak

'İmamoğlu’nun elleri oynaşta gözleri fıldır fıldır'
'İmamoğlu’nun elleri oynaşta gözleri fıldır fıldır'

Siyaset

'İmamoğlu’nun elleri oynaşta gözleri fıldır fıldır'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23