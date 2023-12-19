Tiyatrocular İBB'ye isyan etti! 'O parayla 5 aylık kiramızı öderiz!'

Tiyatrocular sosyal medyada İBB'ye tepki gösterdi. Ünlü şarkıcılara milyonlar verilip halk konserleri düzenlenmesine isyan eden isimler, bu paralarla kendilerinin 5 ay kiralarını ödeyebileceklerini ifade etti.

İstanbul Kadıköy'de bulunan Moda Sahne'nin kurucusu tiyatro yönetmeni Kemal Aydoğan isyanının sosyal medyada dile getirdi.

Aydoğan, Twitter'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: İBB konser, tiyatro etkinliklerini satın alıp halka ücretsiz gösteriyor. Fakat salonu olan tiyatrolara hiçbir destek sunmuyor. Ünlü bir şarkıcıya verilen paralarla biz 3-5 ay kiramızı öderiz. Neden tiyatro salonlarına destek vermiyorsunuz?

Yönetmen Ilgın Sönmez de aynı sıkıntıdan mustarip olduklarını belirterek Aydoğan'a destek çıktı.

"BU BİR GAFLET"

Sönmez bu yapılanın tiyatroyu değersizleştirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sezon içinde, oynayan, dolaşan oyunu seyirciye ücretsiz izletmek seyircide tiyatro reflekslerini yozlaştıran, tiyatroyu anca ücretsiz ya da çok indirimli olursa izlenebilecek değerde bir gösteriye indirgeyen tuhaf bir yerel yönetim alışkanlığı.

Ödenekli tiyatrolar ve bağımsızların bilet fiyatları arasındaki uçurumu seyirciye yanlış zihniyetle şikayet etmek, durun, pahalı olanı da ben size ucuza izlettireceğim demek gibi bir gaflet. Belediyeler bedava oyun etkinliklerini özel davetlilere kapalı olarak gerçekleştirmeli ve tiyatrocuyu işinin parayla yapıldığına seyirciyi iknaya mecbur bırakmamalıdır.

Hepimiz belediyelerle çalışmak, belediyelere yapım vermek isteyebiliriz. Ancak bu işleri belediyenin, şehrin sanat yerleşik düzeninin tam ortasında, seyircinin kafasını karıştıracak biçimde kurguladığı merkezlerde, çarpık ve yerleşik olana paralel programlama ile sunması kültürel, ekonomik ve siyasi bir hata.

Belediye, varlık mücadelesi veren yereldeki özel kültür ve sanat kurumlarının rakibi değil, destekçisi olmalı, ortağı olmalı. Bunu bir düşünün."

ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALDI

Kemal Aydoğan'ın isyan ettiği İBB tarafından düzenlenen konserlerde şimdiye kadar Kenan Doğulu, Gülşen, Hadise, Zülfü Livaneli, Sıla, Edis gibi isimler yer aldı.

Kaynak: Medyatava Haber Merkezi