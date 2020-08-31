  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tiyatrocu Uğurtan Sayıner, taburcu edildi
Aktüel

Tiyatrocu Uğurtan Sayıner, taburcu edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-31 17:47:42 -
Tiyatrocu Uğurtan Sayıner, taburcu edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki sanatçı Uğurtan Sayıner'in taburcu edildiği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan Sayıner'in, Eşrefpaşa Hastanesindeki 25 günlük tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Sayıner'in taburcu edilirken, "Bundan sonra her şey güzel, sıhhatli olsun. Dostluklardan vazgeçmeyelim. Güzel yaşayalım." ifadelerini kullandığı da kaydedildi.

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serdar Pedükcoşkun, Sayıner'in genel durumunun daha iyi olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Uğurtan Bey geldiğinde genel metabolizma bozukluğu ve düşkünlük hali vardı. Nörolojik sorunlar ve buna bağlı beslenme bozuklukları birlikte seyrediyordu. Multidisipliner bir yaklaşımla tedavi başlattık. Nöroloji, dahiliye ve kardiyoloji kliniklerimizin, yoğun bakım uzmanlarımızın emeği var."

Türk televizyon tarihinin önemli yapımlarından "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçmişti.

Sayıner, 6 Ağustos'ta ambulansla Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesine götürülmüştü.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İnternetin neden yavaşladığı açıklandı
Teknoloji

İnternetin neden yavaşladığı açıklandı

Dün saat 13.00'ten itibaren internet ağında çok sayıda bağlantı problemi yaşanmasının nedeninin uluslararası bir ağ probleminden kaynaklandı..
Sosyal medya ayağa kalktı! Camide rezil görüntüler
Gündem

Sosyal medya ayağa kalktı! Camide rezil görüntüler

Tepki çeken görüntülerin paylaşılmasıyla gündem olan sosyal medya uygulaması Tik Tok'ta bir rezalet daha yaşandı. Camiye girerek imam cübbes..
Coşkun Başbuğ: Türkiye'nin 1. Ordusu Yunanistan'ı yerle bir etmeye yeter
Gündem

Coşkun Başbuğ: Türkiye'nin 1. Ordusu Yunanistan'ı yerle bir etmeye yeter

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Bağbuğ çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yunani..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı