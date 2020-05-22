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Kültür - Sanat

Tiyatro ve dizi oyuncuları ışıkların açılmasını bekliyor

Korona virüs nedeni ile sahne ışıkları ve setlerin kaplı olduğu şu günlerde hemen hemen her gün evlere konuk olan oyuncular, ışıkların açılarak ‘kayıt’ sözcüğünün duyulacağı günleri sabırsızlıkla bekliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:27:35 -
Tiyatro ve dizi oyuncuları ışıkların açılmasını bekliyor

Korona virüs nedeni ile sahne ışıkları ve setlerin kaplı olduğu şu günlerde hemen hemen her gün evlere konuk olan oyuncular, ışıkların açılarak ‘kayıt’ sözcüğünün duyulacağı günleri sabırsızlıkla bekliyor.


Kısa zamanda dünyayı etkisi altına alan korona virüs Türkiye’de de birçok sektörü olumsuz etkilerken, tiyatro ve sinema sektörü de virüsten fazlasıyla etkilenen ve yara alan sektörlerin başında geliyor. Hemen hemen her gün evlerimize konuk olan televizyon dizisi ve sinema oyuncuları da şu dönemlerde evlerinde virüsün etkisinin azalmasını bekliyor.


Televizyonculuk sektörüne yönelerek en son Hekimoğlu dizisinde avukat Engin Ümid karakterini canlandıran Kerem Tanık korona günlerini anlattı. Sahneyi ve kameraları çok özlediğini belirten Tanık, "Her sektörde olduğu gibi biz de hem tiyatro sahnelerine hem de setlere ara vermek zorunda kaldık. Virüsün ülkemize ilk geldiği andan itibaren tiyatro oyunları, sinema ve dizi çekimleri de iptal olmaya başladı. 2 aydan bu yana evde ailelerimizle vakit geçiriyoruz. Evde ailemizle olmak güzel tabi ama işimiz de bir yandan insana insanı anlatmak olduğu için her şeyin tekrar düzeldiği, ışıkların tekrar açıldığı, kalplere ve evlere tekrar konuk olduğumuz günlerin gelmesini heyecanla bekliyoruz. Hem bir tiyatrocu, hem de bir sanatsever olarak, evde vakit geçirirken sanatın önemini ve hayatımızdaki yerini de daha iyi anladığımızı düşünüyorum ve virüs sonrası tiyatro, dizi ve sinema eserlerine verilen değerin daha da artacağına inanıyorum” dedi.

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