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“Titreşim Tıbbı” kitaplaştı

Uzm.

21 Nisan 2019 Pazar 14:34
“Titreşim Tıbbı” kitaplaştı

Uzm. Dr. Murat Balanlı, “Titreşim Tıbbı” alanındaki çalışmalarını kitaplaştırdı. Hayy Kitap tarafından yayımlanan 232 sayfalık eser, “Kadim ve Bütüncül Şifa Sistemi: Titreşim Tıbbı” adıyla satışa sunuldu. Balanlı’nın bu ilk kitabı, ülkemizde de kendi alanında bir ilk olma özelliği taşıyor.


“İnsan fıtratına uygun temiz tıp” alt başlığıyla çıkan yedi bölümlük kitabı hakkında Balanlı şu bilgileri verdi;


“Yaklaşık 30 yıllık meslek hayatımda edindiğim bilgi ve tecrübeler üzerine kurulan bir metodolojiyi titreşim diliyle anlattım. Artık yeni bir tanımlama ve yeni bir paradigmadan söz ediyoruz. Her ne kadar yeni olarak nitelendirsek de binlerce yıllık kadim bir bilgi. Geleneksel Çin Tıbbı’ndan bölgesel şamanik uygulamalara kadar pek çok yerde ve farklı zaman dilimlerinde uygulanmış ve kullanılmış.


Esas aldığı temel bilgi şu: ‘Her şey enerji ile titreşir ve tüm bu enerjiler bir bilgi içerir.’ Fiziksel bedenimiz de bir enerji alanı ile çevrilidir. Bu alan hem bilgi merkezi hem de son derece hassas bir algılama sistemidir.


Bizi çevreleyen bu alan, olumlu ya da olumsuz, iç ve dış deneyimlerimiz tarafından ortaya çıkan duygusal titreşimleri de içinde barındırır. Artık bu bilgi, sisteme kayıt olmuş demektir. Bunun etkisi kendini fizik bedende de görünür hale getirir. Yani hayatımız, deneyimlerimiz, yaşadıklarımız, travmalarımız kısaca, ‘biyografimiz, biyolojimizi belirler’.


İşte buradan bilgi alıp yorumlayan tıp paradigmasına ‘Titreşim Tıbbı’ diyoruz. Ve titreşimsel iyileştiriciler sayesinde artık çok güzel sonuçlar alıyor, bedeni akort ediyor, fabrika ayarlarına geri döndürüyoruz. Yani insanlara bütüncül bir şifa sistemi sunuyoruz.”


Dr. Balanlı kimdir?


İç Hastalıkları Uzmanı olan Dr. Murat Balanlı, 1996-2003 yılları arasında Kayseri İbni Sina Tıp Merkezlerinde Başhekim olarak çalıştı. Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık İşleri Bölge Müdürlüğü ve SGK Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. İzmir Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hastane Yöneticisi ve Başhekim olarak görev aldı.


Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp konusunda çok sayıda programa, katılımcı ve eğitimci olarak iştirak etti. Konu ile ilgili, dergi ve gazetelerde makale yazmakta, radyo ve televizyon programlarına konuşmacı olarak iştirak etmekte.


Balanlı, halen hastalarını, İzmir’de kendi adını taşıyan Holistik İyileşme ve Sağlıklı Yaşam Merkezi Kliniği’nde kabul ediyor.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 14:34
  1. kitap

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