Tiroit sinsidir, kadını bitirir!

Tiroit, özellikle kadınlar üzerinde son derece etkili..



Maalesef sinsi bir sorun. Hasta troid bezinden habersiz yaşıyor. Teşhis konmamış, hasta olduğunu bilmeyenlerin sayısı o kadar çok ki..

Sebebi iyot eksikliği, stres ve genetik yani ırsî..



Tiroit hastasının 80'i kadın..

Çünki kadınlarda ergenlik, hamilelik ve menopoz gibi dönemlerde hormonlar alt üst oluyor ve psikolojik etkenlerle de tiroit bezi bundan yaralanıyor.

Tiroit bezi çok çalıştığında (hipertiroit) kilo kaybı, çarpıntı, el titremesi, terleme, aşırı sinirlilik, saçlarda dökülme, ajitasyon, ishal ve huzursuzluk; az çalıştığında ise (hipotiroit) metabolizmada yavaşlama, kilo alma, yorgunluk, halsizlik, isteksizlik, ciltte kuruma, tırnaklarda kırılma, kabızlık, her şeyde yavaşlama ve depresif hal gibi belirtiler görülüyor.

Hipotiroit ve hipertiroidin ortak noktası depresyona yol açmaları. Sıklıkla depresyon görülüyor.

Şizofreni veya benzeri paranoid tabloların eşlik ettiği kimselerde de tiroit fonksiyonları önemli rol oynuyor. Çok dikkat edilmeli.

Hipertiroidi olan kişi huzursuz, gergin ve tahammülsüzse, sebebini de bilmiyorsa başka faktörlere bağlama eğilimindedir. Bu, ailevi ilişkileri olumsuz etkiler.

Küçük sayılabilecek bir sorun, hastanın tahammülsüzlüğü sebebiyle büyür. Alıngan olur. Sevilmediğini düşünür. Hele bir de "kansere dönüşecek" korkusuna düşerse, eli ayağı hepten dolanır. Maalesef hekim kılıklı bazı simsarlar kadınların kulağına bu yönde söylenti kaçırıp, binbir test, kontrol falan filan ile hem onların sağlıkları ile oynamakta, hem aile ortamına kabus yüklemekte ve hem de paralarını gasbederek zalimce haramilikler yapmakta.

Lütfen her söylentiye kendinizi kaptırmayın. İyi bir hekim seçin. Her özel hastane daha iyi sağlık hizmeti veriyor demek değildir. Devlet hastanelerimizde de hamdolsun, helal süt emmiş, konusunun uzmanı, vicdan sahibi hekimlerimiz var.

En önemlisi bebeğiniz geri zekalı olabilir

Hamilelikte tiroid tembelliği bebeklerde zeka geriliğine yol açıyor:

Hipotiroidi yani tiroid bezinin yavaş çalışması doğurganlık çağındaki her 100 kadından birini etkiliyor. Tiroid bezinin tembelliği metabolizmayı yavaşlatıyor, kilo artışı, ödem, saç dökülmesi, cilt kuruluğu, kabızlık ve soğukluğa sebep oluyor. Ayrıca hamilelikte tiroid tembelliğinin teşhis ve tedavi edilmemesinin doğacak bebeklerde zeka geriliğine yol açtığı belirtiliyor.

Bu sebeple hamile hanımların basit bir kan testi olan tiroid testinden geçmesinde fayda var.

Hamileliğin ilk üç ayı bebeğin beyninin ve iç organlarının gelişimi için çok önemlidir. Bu dönemde bebeğin sağlığı anneden geçen tiroid hormonlarına bağlıdır. Eğer annenin tiroid bezi yavaş çalışıyorsa o zaman bebeğin beyin gelişimi tam olmaz ve zeka geriliği gelişir. Bu yüzden annedeki guatrın tesbiti için daha gebelik olmadan test yapmak gerekir. Ailesinde guatr olanlar özellikle bu konuda hassas davranıp mutlaka TSH testi yaptırmalıdır.