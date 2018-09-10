THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Tiroid bezi çok sinsi

Tez üşüyor, hızla kilo alıyorsanız, sık sık depresyonadüşüyorsanız tiroid bezinizde bir problem olabilir.

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:36
Tiroid bezi çok sinsi

Hastalar genellikle tiroid yetersizliğine ait belirtileri ya çok geç, ya da hiç fark etmezler. Bu hastalık maalesef çok yavaş ve sinsi gelişir. Dahası pek çok teşhis konulamayan rahatsızlıkların aslında tiroid bezinden kaynaklandığı biliniyor.

Tiroid yetersizliğinin sebepleri çeşitli olmasına rağmen sonuç aynıdır: Kanda tiroid hormon düzeyi düşer, tiroid hormonunun hücrelerdeki yetersiz etkisi sonucu tüm organları etkilediğinden eksikliğinde çeşitli organlara ait belirtiler ortaya çıkıyor.

  • Nabız sayısında azalma, düşük tansiyon veya yüksek tansiyon olabilir.

  • Sık sık yorgunluk...

  • Çevreye hayata ilgisizlik.

  • Hafızada zayıflama, unutkanlık.

  • Olur olmaz depresyon...

  • Deride soğuk, kuru, soluk renk.

  • Saç dökülmesi, mat ve kuru saçlar...

  • Tırnaklarda kırılganlık, yavaş uzama.

  • Zaman zaman kabızlık...

  • Hanımlarda adet bozuklukları ve kısırlık...

  • Kansızlık, çabuk üşüme ve kilo alma.

İnsan çoğu zaman hastalığın bu belirtilerine alışır. Tiroidle sorunu olduğunu düşünmez. Yorgunluğunu ve depresyonu başka şeylere bağlar. Özellikle yaşlı kimselerde birçok tipik belirtiler, meselâ unutkanlık, devamlı yorgunluk yaşlılığa bağlanır. Ancak hastalık her an kötüleşebilir.

Teselli verici yanı tiroid kontrol altında tedavisi olan bir hastalıktır.

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 15:36
  1. tiroid
  2. tiroid yetersizliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tiroid bezi çok sinsi
    1. Tiroid bezi çok sinsi
    2. Fransa'da havalimanında piste dalan..
    3. Türk futbolunun efsanesi, 55 yıl sonra..
    4. Süper Ligi 4. Hafta maç puanları ve 5...
    5. Hamileler dikkat!
    6. Esed'den Suriye'nin kuzeyine yığınak
    7. CHP'ye sert eleştiri! Atatürk yaşasa..
    8. Bodrum'da gezi teknesi karaya oturdu!..
    9. Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'a sert..
    10. Çocuklarda tırnak kemirme alışkanlığı
    11. Mahalleli tacizcinin evinin etrafını..
    12. AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında..
    13. Foça'daki facianın sorumlusu kaptan..
    14. CHP'li eski Başkan'dan partiyi..
    15. AK Parti'den yerel seçime özel..
    16. Bunlar kulağınıza küpe olsun
    17. Ceyda Karan Cumhuriyet'ten istifa mı..
    18. Kolunu patoza kaptıran çiftçi ağır..
    19. Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
    20. İstanbul’da rehine krizi hangi okulda..
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek