Tırnakların sağlıklı olması için...

Tırnaklar kuru ve temiz olurlarsa mikropların tırnakla et arasında birikmesini engellemiş oluruz. Tırnak kesiminde tırnak makasları kullanılmalıdır. Törpü tırnakları kısaltmak için iyi bir araç değildir ve onları zayıflatır.

Tırnaklarınıza şekil verirken tırnak tipinize en uygun şekli vermeye dikkat edin. Eğer tırnaklarınız dar ise köşeli törpüleyerek daha güçlü görünmelerini sağlayabilirsiniz. Tırnaklarınız geniş ise daha uzun bırakıp oval törpüleyerek daha ince görünmelerini sağlayabilirsiniz. Tırnaklarınız kalınsa ve kesmekte zorlanıyorsanız onları sıcak tuzlu suda on dakikaya kadar bekletebilirsiniz.

Vücutta meydana gelen demir, çinko, folik asit ve B 12 vitaminlerinin eksikliği durumlarında tırnaklarda bir takım bozukluklar meydana gelir.

Tırnaklarda kırılma, kabalaşma, çatlama ve tabakalaşma gibi durumlara sebep olabilen bu eksiklikleri gidermek için beslenmeye de dikkat etmek gerekmektedir. Kırmızı et, süt ve süt ürünleriyle deniz ürünlerinin tırnak sağlığı için yenmesi şart.

Öte yandan kişinin elini çok fazla deterjanla temas ettirmemesi gerekir.

Aşırı antibiyotik ve kortizon tüketimi tırnak yapısını bozar. Ayrıca başkalarının terlik ya da ayakkabılarını giymek de sakıncalıdır..

Pürüzlü tırnaklar, folik asit ve C vitamini eksikliği



Beyaz lekeler, çinko ya da protein eksikliği



Soyulan tırnaklar, hidrolik asit eksikliği



Kuru ve zayıf tırnaklar, kalsiyum ve A vitamini eksikliği



Koyu renk tırnaklar ve şekil bozukluğu, B12 vitamini eksikliği



Tırnak çevresinde et kızarıklığı, zayıf metabolizma işaretleridir.

Ojeler tırnakları havasız bırakıyor

Tırnağı hastalandıranların başında mantarlar geliyor. Tırnak hastalıklarının yüzde 60’ını mantarlar oluşturmakta. Kozmetik ürünlerinin çok büyük bir kısmı cilde zarar vermektedir. Oje de bu ürünlerden biridir. Tırnağı havasız bırakır ve bazı enfeksiyonların oluşmasına fırsat tanır. Islaklık, nemlilik, karanlık, kapalılık, dar ayakkabı, travma ya da sıkışmayla, başkasının ayakkabısını giymekle, veya manikür-pedikür esnasında mantarlar vücuda girmekte. Şayet kişinin vücut direnci düşükse, şeker hastasıysa, uzun süre antibiyotik kullandıysa ya da kortizon kullanmışsa bu mikropların vücuda girmesine ortam hazırdır.

Uzman Dr. Ahmet Arpacı, “Mantarların batması durumunda ise dolama oluşmaktadır. Bu tür mantarlar elden çok ayakta görülmektedir. Tedavisi en zor olan mantar, tırnak mantarlarıdır” diyor.

Bazen iç organ hastalıklarında, romatizmal hastalıklarda, kalp, karaciğer ve akciğer hastalıklarında da tırnaklarda bazı bozulmalar görülebileceğini belirten Uzman Dr. Arpacı, tırnağın bazen de genetik olarak küçük kalması ya da batık çıkması durumunun da söz konusu olduğunu ifade etti.

Tırnakların üzerinde görülen ve halk arasında vitamin eksikliği olarak değerlendirilen beyaz noktacıkların ise tırnağın içerisine hava kabarcıklarının girmesiyle oluştuğunu dile getiren Dr. Arpacı, “Bunun vitamin eksikliğiyle hiçbir ilgisi yoktur. Endişe edecek bir durum da oluşturmamaktadır. Sadece görüntü itibariyle insanları tedirgin etmektedir. Hatta bazen tırnağın tamamen beyazladığı durumlar dahi olabilir. Fakat bu beyazlanmadan korkulmamalıdır, bu durumun da herhangi bir zararı yoktur” dedi.

Şeytan tırnağı konusunda da bilgi veren Dr. Arpacı, “Şeytan tırnağı kişinin yapısı ve tırnakla çok oynanmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Gerekli tedavi yapılmazsa mikrop kapıp dolamaya dahi dönüşebilir. Antibiyotik tedavisi ya da lokal anesteziyle steril bir şekilde kesilerek parmağa müdahale edilebilir” demekte.

Bilmeniz gerekenler

Tırnak plağı yani tırnağın görünen kısmı canlı sayılmamaktadır. Bu plak sıkı keratin olarak tırnak yatağının üzerinde yer almaktadır. Tırnakların uzaması tırnak kökünde bulunan hücrelerle gerçekleşir. Tırnaklar kökten 1 santimden biraz fazla olan parmak ucuna yaklaşık 6-8 ayda uzarlar. El tırnakları ayak tırnaklarına göre daha hızlı büyür.

Bu uzama işlemi yazın soğuk havalara göre daha hızlıdır. Bir kişinin en fazla kullandığı elindeki tırnaklar daha hızlı uzarlar. Tırnaklar kabakulak, kızamık gibi hastalıklarda, uzun süreli açlıkta ve bazı tıp anemilerinde daha yavaş uzarlar.

- Tırnakları kısa kesmek gerek..

- Manikür ve pedikürden kaynaklanacak bulaşıcılara dikkat etmelisiniz

- Elleri ve ayakları nemli bırakmamalısınız

- Tırnak kemirmek, yemek enfeksiyonlara ortam hazırlamaktadır.

- Aşırı antibiyotik ve kortizon tırnak yapısını bozar.

- Başkalarının terlik ya da ayakkabılarını giymek sakıncalıdır.

- Beslenmeye dikkat etmeye ve et, süt, balık ürünlerinden tüketmeye çalışılmalıdır.