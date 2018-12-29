Tırnak batmasını önlemenin yolları

En sık rastlanan ayak sorunlarından biri olan tırnak batması; parmakta kızarıklık, şişlik ve ağrı şikâyetlerine sebep olabiliyor. Tırnak batması ileri derecede olan hastalarda ise ayakkabı giymekte zorlanma, çorapların sık sık kirlenmesi, iltihap ve apse gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Sıcak havalarda genellikle burnu açık, sandalet ve terlik gibi rahat ayakkabıların giyilmesi tırnak batması olan kişileri rahatlatıyor ve tedaviye yardımcı oluyor. Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Seda Erdoğan, tırnak batması ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

TIRNAKLARINIZI KESERKEN ÖZENLİ OLUN

Tırnak batması cildin yana ya da içeri doğru uzamasıdır. Genelde ayak başparmağında görülür, nadir de olsa el tırnaklarında ortaya çıkabilir. Yumuşak dokuyu tahrişine bağlı iltihaplı ya da iltihapsız olabilir. Tırnak yatağı ile tırnak arasında doğuştan uyumsuzluk olan kişilerde, uygunsuz ayakkabı seçimi ve yanlış tırnak kesimleri bu problemi daha da belirgin hale getirebilmektedir. Batık aynı tırnakta bazen tek bazen de çift taraflı olabilir.

PAMUK YERLEŞTİRMEK İŞE YARAYABİLİR

Tırnak batması genelde evde tedavi edilebilir, ancak ağrı şiddetliyse veya yayılırsa bir uzmana başvurulmalıdır. Evde, batık olan tırnağa sıcak su banyosunu uyguladıktan sonra, cımbız yardımı ile hafifçe batık tırnak kaldırılır ve tırnak ile etin arasına pamuk yerleştirilir. Bu yöntem ile tırnağın etin içerisine doğru değil dışa doğru uzaması sağlanır ve tırnak batması sorunu ortadan kalkar.

TIRNAK BATMASINI ÖNLEMEK İÇİN 7 ALTIN KURAL

• Tırnaklarınızı çok kısa kesmeyin. Tırnaklarınız köşelerini dik köşeler şeklinde bırakmamaya özen gösterin. Yarım ay şeklinde kesin.

• Dar ve sivri burun ve topuklu ayakkabılardan uzak durun. Evde yalın ayak gezin.

• Bir süre terlik, sandalet türü parmağınızı açıkta bırakan ayakkabılar kullanın.

• Ayaklarınızı kuru tutmaya özen gösterin.

• Yalnızca pamuklu çorap kullanın ve günlük değiştirin.

• Ayağınızda dolaşım sorunu varsa veya kendi tırnaklarınızı kesemiyorsanız, güvenilir bir yerde pedikür yaptırmayı tercih edin.

• İçe doğru büyüyen, birkaç hafta süren, iltihaplı tırnak batmanız varsa mutlaka bir uzmana görünün.

YANLIŞ UYGULAMALAR SÜREKLİ BATMALARA YOL AÇABİLİR

Tırnak batması tedavisi için bir uzmana başvurulmalıdır. Doktor olmayan kişilerce bilinçsizce yapılan uygulamalar, tırnak probleminin tam olarak iyileşmemesine ve iltihaplanmalara yol açabilir, kalıcı tırnak bozuklukları ile de sonuçlanabilir. Tırnak batması tedavisinde en yaygın yanlış yaklaşım, tırnağın tamamen çekilmesidir.

Bu tedavi bir ayak tırnağının yeniden oluşma süresi olan yaklaşık sekiz aylık süreçte geçici bir rahatlama yaratır. Oysaki tırnak yeniden büyüdüğünde batmaya neden olan problem hala devam ettiği için kaçınılmaz olarak tırnak batması tekrarlar. Tırnak batmasının durumuna göre tedavi değişmektedir. Erken evrede konservatif tedaviler, ileri evrede ise cerrahi yöntemler tercih edilebilir.

