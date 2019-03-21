Tırnak batması, tırnağın keskin tarafının, tırnağın sonundaki ya da yan kısmındaki deriye gömülmesi ile oluşan ve acı veren durumdur. Tırnak batması, el ve ayak tırnaklarında sık rastlanılan can sıkan bir durumdur. Tırnağın keskin tarafının tırnağın sonundaki ya da yanındaki deriye gömülmesi sonucunda tırnak batması meydana gelir. Peki tırnak batmasına ne iyi gelir? Tırnak batması nasıl geçer?

Tırnak batması nasıl geçer?

Tırnak batması bahsedilen başlangıç evresinde ise, iltihap oluşmadan evvel evdeki çözümlerle kontrol altına alınabilir. Ancak ateş ve iltihap yoğun şekilde artarsa; tırnak çekme gibi hafif operasyonlara baş vurulabilir.

Tırnak batması için evde uygulanabilecek çözümler;

*Ayağınızı günde 4 kez sıcak suda bekletin.

*Ayak temizliğine dikkat edin. Günde iki kez ayağınızı sabunlu suyla yıkayın ve temiz, kuru kalmasına özen gösterin.

*Tırnak batması yaşadığınız dönemde sıkı ve topuklu ayakkabılardan uzak durun. Mümkünse tercihiniz yalnızca sandalet ve terlikten yana olsun.

Doktora gitmeden evvel bu işlemi uygulayın; Deriye batmakta olan tırnağın köşesini kaldırmaya çalışın. Tırnak ile deri arasına bir parça pamuk sararak sağlam duracak şekilde yerleştirin. Aralarında boşluk olması gerekmektedir. Bu acı veren bir işlem olmasına rağmen evde tedavinin en önemli kısmıdır. Ayağınızı sıcak suda beklettikten hemen sonra araya koyduğunuz pamuğu biraz daha ileriye itin ve pamuğu her gün değiştirin. 7- 15 gün içinde tırnağınız büyüyecek ve batma problemi geçecektir. Bunları gün boyunca düzenli olarak yapmanıza rağmen herhangi bir gelişme olmadıysa doktora görünün. Ayrıca bu aşamada yoğun ağrı ve sızı için ağrı kesicilere başvurabilirsiniz.

Bir diğer yöntem; tuz veya yumuşatıcı bir şeyler eklediğiniz sıcak suda ayağınızı bir müddet bekletin. Daha sonra antibiyotik merhem sürün ve bandajlayın. Birkaç gün sonra ise ayağınızı sıcak suda bekletin ve ardından törpü ve pedikür makasıyla batık yeri deriden çıkarmayı deneyin. Sonra ise merhemleyin ve tekrar bandajlayın.

Tırnak batması tedavisi

Tırnak batması problemi karşısında en çok tercih edilen tedavi yöntemi “3TO tel yöntemi”dir. Ayak sağlığı bakım merkezlerinde uzmanlar tarafından uygulanan bu yöntem ile oldukça başarılı sonuçlar elde edilir. Bu yöntem ile yatağı bozulmuş ve yan kısımlardan ete gömülmüş olan tırnak, özel titanyum tellerle askıya alınır ve ortadan sıkıştırılarak yukarı kaldırılır. Askıya alınan tırnağın büyümesi sürekli olarak kontrol edilir ve düzenli periyotlarla tel değiştirilir.

İhmal edilmiş ve ilerlemiş tırnak batmalarında cerrahi müdahale gerekebilir. Enfeksiyon oluşmuş vakalarda röntgen ile iltihabın yayılma derecesi belirlenir. Bu sayede iltihabın kemiğe gelip gelmediğine bakılır. Ayrıca tetanoz aşınız üzerinden 5 yıl geçmiş ise aşınız yenilenir. Lokal anestezi altında yapılan işlemde öncelikle tırnağın üst kısmında oluşan doku temizlenir. Daha sonra tırnak batmasının tekrarlamasını önlemek adına kimyasal ilaçlar yardımıyla bölgedeki bazı hücreler öldürülür. Operasyon sonrasında bölge düzenli olarak kontrol edilir ve pansuman yapılır.