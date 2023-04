Tırnak batması nasıl geçer? Tedavi yöntemleri nedir? İyi gelen şeyler: Böylesini görmediniz, koca bir sorun yok olacak

Tırnak batması nasıl geçer? Tırnak batması; tırnakların üst tarafında bulunan beyaz kısımlarının yanlarının uzayarak, ete batmasından kaynaklanır. Normal olanı yanlarda bu kısımların serbest olup tırnağın yukarı doğru uzamasıdır. Batan tırnak ise etin içine doğru gömülüp oraya saplanır. Çevresindeki doku ise bu tırnağı sımsıkı sarmalar. Sinir uçları her uyarıldığında ise, acı hissine sebep olur. Kanamalar görüldüğünde ise içerde açık yara haline gelir ki bu da o bölgenin mikroplara açık hale geldiği anlamındadır. Çeşitli bakteri veya mikrop kaparak iltihaplı bir hale gelebilir.. Ayrıca bu bölge kızarır. Sıcaklık hissedilir.

Tırnak batması genelde baş ayak parmağında görülür. Bunun sebebi ise vücudun tüm dengesini ve ağırlığını kontrol etmesidir. Sadece yetişkinlerde değil bebeklerde de tırnak batması görülür. Bebeklerde tırnak batmasına sebep ise bazı vitamin ve mineral eksikliğinden dolayı kaynaklanabilir.

Tırnak batması neden oluşur?

Tırnak batığı yada diğer tabiri ile tırnak batmasına çözüm önerileri sunmadan önce tırnak batması neden olur bunu bilmek gereklidir.

Parmağınızı bir yere çarpma veya üzerine bir şey düşürme,

Kilo artışı ile birlikte parmakların aşırı şişmesi,

Kadınlarda ayakları cendereye sokan sivri burunlu ve yüksek topuklu ayakkabı giymek, Tırnakta mantardan dolayı tırnağın kalınlaşması,

Ayağınıza uygun çorap giymeme ya da çorabın ayakkabı içinde katlanması,

Çok uzun saatler ayakta kalmak ve spor yapmak,

Genetik faktörler,

Bazı kalp ilaçları, B vitaminleri ve biotin tırnağın şeklini bozarak içe doğru dönmesini sağlaması,

Ayakta terlemeye bağlı, parmağın üzerinde tırnağın çok hareket ederek ete batmasıdır.

Tırnak batması nasıl düzelir?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sadece tırnak batması ayak başparmağında görülmemekle beraber, el tırnakları ve diğer ayak parmaklarında da yanlış yapılan tırnak kesimi veya uzman olmayan kişiler tarafından yapılan manikür – pedikür sonucunda da oluşabilir. Tırnakları keserken çok kısa olmamasına, her zaman biraz beyaz kısım bırakılmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca tırnak şeklinizi bozmamak, parmak ve tırnak şeklinize göre kesim yapmak gereklidir. Tırnakları tam küt kesmek, kenarlarını törpü ile yuvarlatmamak, tırnağın ete kolayca saplanmasına neden olur. ideal tırnak uzunluğu tırnağın eti geçmemesi şeklindedir. Bu boyda kalmasını sağlamak için kesmek yerine, banyodan sonra törpülemek önemlidir. Ayakkabı seçimine ise özen gösterilmelidir. Ayakların ve parmak etmesi son derece önemlidir. Özellikle parmakları sıkıştırmamalıdır.

Tırnak batığı tedavisi nasıl yapılır?

Tırnak batması bir kere başa geldiğinde zaman, geri dönüşü biraz uzun zahmetli bir yol olabilir. Evde yapılan basit kürler işe yaramazsa ya da hiçbir şey yapılmayıp önemsenmezse çok kısa zaman içinde küçük bir operasyon geçirebilirsiniz. Diyabet hastası, kemoterapi görenler veya önemli bağışıklık sistemi sorunu yaşayanlar, oluşabilecek iltihaplar hastalığınızı etkileyeceğinden mutlaka doktora görünmelisiniz. Tırnağı komple yerinden çekmek, ya da batan kısmı bölge olarak çıkartmak, tırnağın battığı eti bölgesini inceltmek gibi yöntemlere gidilebilir. Eğer tırnağınız çekilirse ve özü zarar görmezse yaklaşık 1 sene içerisinde yerine yenisi çıkar. Fakat tırnak batığı tekrar görülebilir. Operasyonlardan sonraki ilk 3 gün çok önemlidir. Genelde ağrılı bir süreç olur. Ayağın üzerine basılmaması, el parmaklarında oluşursa o elin kullanılmaması gereklidir. Aksi halde tırnağın yenilenme süreci uzayabilir. Sargıların temiz tutulması ve ıslanmaması önem taşır. Belirli aralıkla da yenilenmesi gerekebilir.

Yeni çıkan ve doktorların uyguladığı bir başka yöntem ise tırnağın ete batmaması için o bölgeye yerleştirilen bir tüptür. Batma oluşmayınca da, durum kendiliğinden düzelmesi sağlanıyor. Tırnak batmayacak şekle gelince de tüp yerinden çıkarılır.

Eczanelerde satılan tırnak batıkları için kullanılan teller ise çok ileri seviyede olmayan batıklar için uygundur. Tırnağı her iki tarafından havaya kaldırır. Batık ayakta ve tel uygulamasının düzgün yapılıp yapılmadığı anlaşılması için parmak ucunuza kalkıp, acıyıp acımadığını kontrol etmeniz gereklidir. Çok kalın tırnaklarınız varsa uygularken çok kaldırarak dibinden kırmamaya özen göstermelisiniz. Bazı teller ise doktor kontrolünde takılmalıdır.

Tırnak batmasına tedavisi evde nasıl yapılır?

Tırnak batmasının başlangıcında evde yapabileceğiniz en etkili yöntem; banyodan ya da ayaklarınızı sabunlu sıcak su dolu bir leğende beklettikten sonra et ve tırnak yumuşar. Aynı zamanda kirleri uzaklaştırır. Tırnağı etten biraz kaldırarak ya da eti geriye çekerek, batan ucu yerinden çıkartabilirsiniz. Bu pozisyonu sabitlemek için ise pamuktan şeritler yaparak, tırnağın sivri kısmı ete tekrar batmaması için desteklenir. Tırnağı etten çıkarmak için diş ipinden faydalanabilirsiniz. Bunu 1 hafta boyunca her gün tekrarlarsanız hem acıyı azaltır hem de tırnağın doğru şeklini almasını sağlayabilirsiniz. Tırnağın suya girdikçe uzadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Uzayan kısım kesilmek yerine törpülenmelidir. Her uygulama sonrası mutlaka baticon veya antiseptik bir krem kullanılmalıdır. Mikrop kapmaması sağlanmalıdır. Tırnak batmasının olduğu zamanlar kesinlikle dar ayakkabı giyilmemelidir. Yaz aylarında ise önü açık ayakkabılar veya terlikler tercih edilmelidir.

Evde tırnak batığı tedavisi

Tırnağı gömüldüğü yerden çıkartmak için etin yumuşaması şarttır. Bunun için çay ağacı yağı, zeytinyağı ya da bebek yağından faydalanabilirsiniz. Batık olan yere sürülüp masaj yapılıp iyice yedirilir. 1 saat kadar beklettikten sonra tırnak gömüldüğü yerden kolayca ayrılır. Bu yağları sıcak suyun içine de koyabilirsiniz.

Şaşırtıcı fakat bir o kadar da sonuç veren kür ise soğanla yapılır. Orta boy soğan geceden haşlanır ya da 150 derece fırında şişman kısmı yatay gelecek şekilde pişirilir. Soğuduktan sonra soğanın ortasını yani cücüğünü yerinden bıçak yardımıyla kesip çıkarıyoruz. Parmağımızı soğan içine girecek şekilde ayarlıyoruz. 3- 4 saat bağlayarak ya da ayağınızı uzatarak soğanın burada kalmasını sağlamalısınız. Soğan yoksa evdeki çiğ domatesin ortası oyularak batık olan parmağa geçirilir. Naylonla sarıp yumuşamasını beklemelisiniz. Ozon yağını pamuğa emdirilerek cımbız yardımıyla tırnağın altına ittirilir. Bu sayede tırnağın yatağı değiştirilir. Ozon yağı kullanılmasının sebebi ise herhangi bir mikrop kapmamasını sağlamak içindir. Eğer evde yoksa zeytinyağı kullanılabilinir. Sarılarak günlük hayata devam edilir. Tedavi süresince ayak rahat ettirilmeli, darbelerden uzak durulmalıdır.

Tırnak Batmasına Ne İyi Gelir? Tırnak batması vakası görülen kişilerin evde uygulayabilecekleri birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Tırnak batmasına ne iyi gelir? Diye merak edenler için sabunlu sıcak su banyosu yapılması, enfeksiyon bölgesine elma sirkesi sürülmesi ve rahat ayakkabı giyilmesi gibi yöntemler ile batma tedavi edilebilmektedir.

Tırnak batması sorunu yaşayanların genelde sorduğu tırnak batması için hangi doktora gidilir yada tırnak batması için hangi bölüm gidilmelidir sorusunun cevabı kısaca tırnak batması tedavisi için ortopedi bölüme gidilmelidir.