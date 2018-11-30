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Tırnak batması diyabetlilerde çok tehlikeli

Tırnak batması ihmal edildiğinde ciddi rahatsızlıklara sebep oluyor.

30 Kasım 2018 Cuma 17:25
Tırnak batması diyabetlilerde çok tehlikeli

Tırnak batması yoluyla oluşan enfeksiyon, ayakta dolaşım bozukluğu ve şeker hastalarında kangrene kadar giden hastalıklar ve rahatsızlıklar ortaya çıkarıyor.

Basit gibi görünen tırnak batması göz ardı edilirse parmağınızı, hatta şekeriniz varsa ayaklarınızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hekimler, tırnak batması rahatsızlığının hafife alınmaması gerektiğini, mikrop kapması halinde ciddi rahatsızlıklara yol açabileceğini söylüyor. Tırnak batmasında kanama, iltihap, şişme gibi bir durumla karşılaşıldığında mutlaka bir doktora gidilmeli. Ayak yapısına uygun olmayan ayakkabılar, ergenlik döneminde tırnağın parmağa göre fazla gelişmesi, tırnak altındaki kemik yapıda gelişen bazı oluşumlar, özellikle de tırnağın yanlış kesimi tırnak batmalarının en büyük sebepleri. Tırnak batması tüm ayak parmaklarında olabilmekle beraber genellikle baş parmakta oluşuyor. Tırnak büyürken bir veya iki taraftan derinin içine doğru batma eğilimi gösterir, bu esnada oluşan enflamasyon sonucu tırnak kenarındaki doku da tırnağın üzerine doğru ilerler.

Bazıları batan bir tırnağın tedavisi için son zamanlarda manikürcülere gidiyor. Bu çok yanlış ve riski büyük olan bir davranış.

Kanama, iltihap olan, şişme yapmış bir tırnak batmasının mutlaka bir doktora gösterilmesi gerekir. Tırnak batması ilk oluştuğunda bunu kendi kendine tedavi etmeye çalışma sonucu giderek artan ağrı yanında, tırnak çekimini gerektirecek düzeyde batmanın ilerlemesi ve enfeksiyon oluşması, özellikle dolaşım bozukluğu, damar sertliği ve şeker hastalığı olanlarda enfeksiyon ilerleyerek kemik iltihabı, kangren, parmağın ve hatta ayağın kesilmesine yol açabilecek komplikasyonlar oluşabilir.

Her tırnak batması mutlaka cerrahi müdahale gerektirmiyor. Tırnak batması ilerlemeden müdahale yapılırsa, hastalığın önüne geçiliyor. Bunun için ufak bir gazlı bez parçasının antibiyotikli kremle birlikte batık kısmın altına yerleştirilmesi faydalı olur. Ayakkabı giymekten kaçınılarak, sandalet veya açık terlikle tırnak üzerine olan baskının azaltılması gerekir.

Tırnak batmasının sebepleri; yanlış tırnak kesimi; tırnağı çok derin kesmek, tırnak uçlarını içeriye doğru çok kıvrık kesmek, dar ayakkabı giymek.. Tırnağın dış kısım yerine direkt içeriye büyümesi, tırnağın kalınlaşması, parmakta veya direkt olarak tırnakta oluşan travmalar (çarpma, üzerine ağırlık düşmesi gibi), mantar enfeksiyonları, şişmanlık, aşırı ayak terlemesi ve bazı doğumdan gelen anomaliler tırnak batmasının sebeplerinden...

Nasıl korunabiliriz?

Tırnak batmasından korunmanın ilk yolu doğru tırnak kesimi yapmaktır. Ayak tırnakları düz olarak kesilmelidir, köşelerde çok hafif kıvrım yapılmalıdır. Tırnak köşelerini deriye çok yakın kesmekten kaçınmalıdır.

Doğru ayakkabı giymek çok önemlidir. Çok dar veya geniş ayakkabılar, her ikisi de tırnak batmasına yol açabilir. Yüksek ökçelerden kaçınılmalıdır. Taban düşüklüğü varsa tabanlık kullanarak ayak dinamiğinin düzeltilmesi gerekir.

 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 17:25
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