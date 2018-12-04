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Tırnak bakımı nasıl yapılır?

Tırnaklarınız kırılıyorsa ya da dışarıda bu tırnak bakımını uygulayın. Tırnak bakımı nasıl yapılır? İşte tırnak bakımına dair her şey…

04 Aralık 2018 Salı 22:07
Tırnak bakımı nasıl yapılır?

Güneş, klor ve sert temizlik deterjanları tırnaklarınızı hassaslaştırarak zedeler. Sokakta güneş korumalı bir krem kullanmayı, iş yaparken ise eldiven kullanmayı alışkanlık haline getirin. El ve tırnaklarınızı mutlaka kaliteli bir krem ile nemlendirin.

Tırnak bakımını, her yerde bulunabilen malzemeler ile yapabilirsiniz.

TIRNAK BAKIMI NASIL YAPILMALI?

• 1 Çorba kaşığı sofra tuzu  ve 1 çay kaşığı bitkisel yağı karıştırın, 5 dakika boyunca tırnaklarınız masaj yapar gibi sürün ve ardından durulayın.
• Bir kaseye 2 yemek kaşığı nişasta koyun ve 1 çay bardağı suyla karıştırıp tırnaklarınızı 5 – 6 dakika içinde bekletin.
• Sonra tırnakları besleyici bir krem ile yumuşatın.
• Tırnak spatulası ile tırnak etlerini geriye doğru kaydırın ve sıyırın. O kadar yumuşak olacak ki hemen kalkacak. Şimdi ise sadece tırnağa cila uygulayın yeter!

MASKE ÖNERİSİ

BAL VE LİMON MASKESİ

1 tatlı kaşığı balın içine yarım limon suyu sıkın ve ellerinizi karışımın içinde 7 dakika kadar tutun ve durulayın.

BUNLARA DİKKAT EDİN! 

Tırnak bakımı kadar tırnaklarınızı korumanız da önemli! İşte tırnak bakımını sağlamak dikkat etmeniz gereken adımlar: 
• Tırnaklarınızın yan taraflarını törpülemekten kaçının. Böylece daha az kırılgan olmasını sağlarsınız.
• Günde birkaç kez tırnaklarınızı bir fırçayla yanlara doğru fırçalayın. Hareketlenen kan dolaşımı sayesinde tırnaklarınız daha çabuk uzayacaktır.
• Demir, kalsiyum, B vitamini ve potasyum açısından zengin olan besinler, vücudunuzun geri kalanı için olduğu gibi tırnaklarınız için de faydalıdır.
• Tırnaklarınız zayıf, kırılgan ve katlara ayrılıyorsa, nedeni yeterince su içmemeniz olabilir. Mutlaka bol ve yeterli su tüketin.
• Her bir parmağınıza kökünden ucuna doğru masaj uygulayın. Rahatlayacaksınız!
• Günde altı adet badem yediğiniz taktirde tırnaklarınızdaki değişimi fark edeceksiniz. Bademde, tırnakların ihtiyaç duyduğu yağ asitleri vardır.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 22:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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