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TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, karşı yönden gelen TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü, aracın içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

02 Şubat 2019 Cumartesi 19:55
TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hafif ticari araç ile TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç içinde sıkışan sürücü Nahit Ceylan (54) yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Burhaniye ilçesinin kırsal Sübeylidere Mahallesi yolu Hisar Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Nahit Ceylan yönetimindeki 10 RP 492 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ersin Selviboy yönetimindeki 10 EG 673 plakalı TIR ile kafa kafaya çarptı. Kazada, hafif ticari araç içinde sıkışan sürücü Nahit Ceylan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücü Ceylan'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 19:55
  1. Balıkesir
  2. Burhaniye
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  6. Nahit Ceylan

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