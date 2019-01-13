TIR'ın altında kalan genç kadın, feci şekilde can verdi
Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen 2 çocuk annesi genç kadın, hızla gelen TIR'ın altında kalarak feci şekilde can verdi.13 Ocak 2019 Pazar 16:36
Eskişehir'de, TIR'ın çarptığı 2 çocuk annesi 26 yaşındaki Arzu Bıyık, hayatını kaybetti.
Kaza, Yenidoğan Mahallesi Sevinç Caddesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Arzu Bıyık, yolun karşına geçmek isterken Cevdet G. yönetimindeki 26 AAN 197 plakalı TIR'ın altında kaldı. Bıyık, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından TIR şoförü Cevdet G. gözaltına alındı.
Arzu Bıyık'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.
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