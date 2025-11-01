  • İSTANBUL
Gündem TIR'dan çıkan bakın kimmiş!
TIR'dan çıkan bakın kimmiş!

TIR'dan çıkan bakın kimmiş!

Edirne'de TIR'la yurt dışına kaçmaya çalışan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ'cü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Keşan İstihbarat Büro Amirliği ve Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan’dan Uzunköprü yönüne giden E.E. yönetimindeki TIR’ı Tezcanlar Kavşağı yakınlarında durdurdu.

TIR’da bulunan, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen meslekten ihraç öğretmen Ö.D.’nin Muğla Ağır Ceza İlamat Masası tarafından ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesilmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. FETÖ/PDY hükümlüsü Ö.D. ile TIR şoförü ve göçmen kaçakçısı E.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D. ve E.E., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

