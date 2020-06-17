  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tırdan 50 bin 300 adet uyuşturucu hap çıktı

Adana’da uygulama noktasında durdurulup hassas burunlu köpekle arama yapılan tırdan 50 bin 300 adet uyuşturucu hap çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:57:28 -
Tırdan 50 bin 300 adet uyuşturucu hap çıktı

Adana’da uygulama noktasında durdurulup hassas burunlu köpekle arama yapılan tırdan 50 bin 300 adet uyuşturucu hap çıktı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana’ya yüksek miktarda uyuşturucu geleceği bilgisine ulaştı. Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan polisler, uygulama noktasında bir tırı şüphe üzerine durdurdu. Özel eğitimli hassas burunlu narkotik detektör köpeği ile arama yapılan tırın içerisinde paketlenmiş halde 50 bin 300 adet uyuşturucu hap, 11,25 gram toz esrar ve 0,92 gram metamfetamin ele geçirildi.


Olayla ilgili Muhittin Ş. (59) ile Ahmet T. (56) gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Muhittin Ş. ile Ahmet T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı