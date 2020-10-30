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Aktüel Tiran Politeknik Üniversitesi Türk ve Arnavutluk bayraklarının renklerine büründü
Aktüel

Tiran Politeknik Üniversitesi Türk ve Arnavutluk bayraklarının renklerine büründü

Yeniakit Publisher
2020-10-30 00:13:00 -
Tiran Politeknik Üniversitesi Türk ve Arnavutluk bayraklarının renklerine büründü

TİRAN (AA) - Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Politeknik Üniversitesi, Türk ve Arnavutluk bayraklarının renklerine büründü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle törenlerin yapılmadığı ülkede farklı şekilde kutlandı.

Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde başkentteki Politeknik Üniversitesine Türk ve Arnavutluk bayrakları yansıtıldı.

Ülkenin en eskisi olan Tiran Politeknik Üniversitesinin yaklaşık 10 bin öğrencisi bulunuyor.


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