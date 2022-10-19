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Kadın - Aile Tiramisu nasıl yapılır? En pratik tiramisu tarifi
Kadın - Aile

Tiramisu nasıl yapılır? En pratik tiramisu tarifi

Herkes tarafından sevilen ve diğer tatlılara göre daha hafif olan tiramisu yapmak çok kolay. İşte o tarif..

Yeniakit Publisher
2022-10-19 15:20:00 - 2022-10-19 15:24:47
Tiramisu nasıl yapılır? En pratik tiramisu tarifi

Kreması için:

1 litre süt

7 çorba kaşığı un

1 yumurta sarısı

250 gram labne peyniri

2 paket şekerli vanilin 

1 su bardağı toz şeker

Kedi dilini ıslatmak için:

4 yemek kaşığı granül kahve 

1 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı

Süt, un, şeker ve yumurta sarısını önce mikserle çırpıyoruz. Sonra ocağa alıp kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Ardından soğuyan kremamıza labne ve vanilin ekliyip tekrar çırpıyoruz. Kremamız hazır. 

Kedi dillerini ıslatmak için bir tabağa malzemelerimizi koyup karıştırıyoruz. Suyun kaynar olması önemli. Ardından teker teker kedi dillerini kahveli suya batırıp borcama diziyoruz. Bir kat tamamlandıktan sonra kremanın yarısını kedi dillerinin üstüne döküp düzlüyoruz. Üstüne ikinci kat kedi dili dizdikten sonra kalan kremayı döküp tekrar düzlüyoruz. Tatlımızı buzdolabına dinlenmeye alıyoruz. 2-3 saat dinlendikten sonra üstüne kakao serpip servis edebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.

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