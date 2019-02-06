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TIR viyadükte asılı kaldı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesi yakınlarındaki Şekerdere Viyadüğü'nde kaza yapan TIR'ın şoförü metrelerce yükseklikten düşmek üzereyken son anda AFAD ekiplerince kurtarıldı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 17:07
TIR viyadükte asılı kaldı

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'ten Adana istikametine doğru seyreden Ünal Kara idaresindeki 01 CMK 91 plakalı TIR, Osmaniye’nin Bahçe ilçesi yakınlarında bulunan Şekerdere Viyadüğü üzerinde kaza yaptı. Kaza sonrası TIR'ın dorse kısmı yol üzerinde kalırken çekici kısmı ise yoldan çıkarak viyadükten aşağı uçtu.

Metrelerce yükseklikteki TIR'ın çekici kısmında şoför Ünal Kara mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri viyadük üzerine kurdukları düzenekle ip yardımıyla viyadükten aşağı salınan TIR'ın çekici kısmına ulaştı. Yaralı şoför TIR'ın içerisinden alınarak yukarı doğru çekilip kurtarıldı. Olay yerinde bekleyen ambulansla Osmaniye’deki bir hastaneye kaldırılan TIR şoförü, tedavi altına alındı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 17:07
  1. Osmaniye
  2. Gaziantep
  3. Adana
  4. TIR

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