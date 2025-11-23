  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın Mustafa Kemal örneği gündem oldu! “10 kilometre öteye…”

Hain teröristler yine saldırdı! Çok sayıda şehit var

Komisyon İmralı’ya gidiyor! Külliye’den ilk yorum geldi: “Fikri provokasyon” vurgusu

Katil Netanyahu, ateşkes anlaşmasını yok saydı: Lübnan ve Gazze’ye vurmaya devam edeceğiz

Bakanlık harekete geçti! İnanç ve değerlere hakaret eden ürün satışa sunulmuş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Rize’de konuştu! Konuşma yaptığı okulda Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntısı

Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil

Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak hamle geldi! Zelenski barış temsilcilerini seçti İşte o ülkeler…

Türkiye’nin lojistik hamlesinde yeni aşama! Bakan Uraloğlu 9 projeyi açıkladı!

Hafriyatçıyı Sistem'e sokan Müsavat Dervişoğlu: Siyasetin kirli kulislerine tepki gösterdi
Yerel Tır ok gibi bariyerlere girdi
Yerel

Tır ok gibi bariyerlere girdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Tır ok gibi bariyerlere girdi

Edirne'de etkili olan sağanak yağış sonrası kayganlaşan zemin yüzünden sürücüsünün kontrolü kaybettiği tır bariyerlere saplandı. Aracın şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.

Edirne’de E-80 Avrupa Otoyolunda seyreden E.Y’nin kullandığı tır, şiddetli sağanak sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Tırın ön kısmının adeta ok gibi bariyere saplandığı kazada, şoförün burnu bile kanamadı. Sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmeyen şoför, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Polis ekipleri otoyolda güvenlik tedbirleri alarak, trafiği tek şeritten güvenli şekilde sağladı. Tırın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun-Ordu kara yolu feci kaza!
Samsun-Ordu kara yolu feci kaza!

Gündem

Samsun-Ordu kara yolu feci kaza!

AK Parti Milletvekili Dr. Hasan Arslan'dan Türkiye’nin sağlık alanındaki kazanımları ve sağlıkta yeni dönem hedefleri
AK Parti Milletvekili Dr. Hasan Arslan'dan Türkiye’nin sağlık alanındaki kazanımları ve sağlıkta yeni dönem hedefleri

Aktüel

AK Parti Milletvekili Dr. Hasan Arslan'dan Türkiye’nin sağlık alanındaki kazanımları ve sağlıkta yeni dönem hedefleri

Şanlıurfa’da trafik kazası!
Şanlıurfa’da trafik kazası!

Yerel

Şanlıurfa’da trafik kazası!

Karaman’da kavşak kazası! LPG’li araçta gaz kaçağı paniği
Karaman’da kavşak kazası! LPG’li araçta gaz kaçağı paniği

Yerel

Karaman’da kavşak kazası! LPG’li araçta gaz kaçağı paniği

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23