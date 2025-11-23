Tır ok gibi bariyerlere girdi
Edirne'de etkili olan sağanak yağış sonrası kayganlaşan zemin yüzünden sürücüsünün kontrolü kaybettiği tır bariyerlere saplandı. Aracın şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.
Edirne’de E-80 Avrupa Otoyolunda seyreden E.Y’nin kullandığı tır, şiddetli sağanak sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Tırın ön kısmının adeta ok gibi bariyere saplandığı kazada, şoförün burnu bile kanamadı. Sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmeyen şoför, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Polis ekipleri otoyolda güvenlik tedbirleri alarak, trafiği tek şeritten güvenli şekilde sağladı. Tırın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
