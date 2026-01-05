  • İSTANBUL
Yerel TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Yerel

TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

DHA
DHA Giriş Tarihi:
TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Adana’nın Çukurova ilçesinde TAG Otoyolu’nda meydana gelen kazada, otomobilin TIR’a arkadan çarpması sonucu sürücü Bahri Seriner olay yerinde yaşamını yitirdi.

ADANA’da otoyolda TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, geç saatlerde merkez Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Türkmenbaşı Bulvarı çıkışında meydana geldi. Bahri Seriner (35) yönetimindeki 01 BDZ plakalı otomobil, plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan sürücü Seriner’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Seriner’in cenazesi, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

