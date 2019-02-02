0553 313 94 23

TIR dorsesinde 10 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin Keşan-Malkara karayolu üzerinde bir TIR'ın dorsesinde yapılan aramalarda, yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Filistin ile Suriye uyruklu 10 kaçak yakalandı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 19:52
TIR dorsesinde 10 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından bir TIR'ın dorsesinde yapılan aramada yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 10 kaçak yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerinde park halinde bulunan ve mühürlü halatı kesildiği belirlenen TIR'ın dorsesinde arama yaptı. Yapılan aramada dorsede saklanan ve yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Filistin ile Suriye uyruklu 10 kaçak yakalandı. Olayla ilgili araç sürücüsü Arnavutluk uyruklu G.C. gözaltına alındı. Kaçaklar, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Sürücü G.C. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 19:52
  1. Edirne
  2. Keşan
  3. Kaçak göçmen operasyonu
  4. TIR dorsesinde 10 kaçak göçmen yakalandı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Toplu sonuç
    1. Voleybol: Toplu sonuç
    2. Atıcılıkta 9 yeni Türkiye rekoru
    3. Skandal olay! 4 yaşındaki çocuğuna..
    4. Venezuela'daki hükümet ve muhalefet..
    5. Yelken: TYF Kış Kupası
    6. Hudeyde'de şiddetli çatışma
    7. Ürdün bin 300 parça tarihi eseri..
    8. İngiliz basınının Venezuela haberleri..
    9. Chelsea sahasında farklı kazandı
    10. MHP'de 50. yıl dönümü hazırlıkları
    11. 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan..
    12. Türk vatandaşına idam kararı!..
    13. Bayern Münih, Leverkusen..
    14. Rejimin bombalaması sonucu hasar gören..
    15. "Boynumuzu eğik bırakmayın"
    16. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    17. Basketbolda maçın ardından
    18. Bisiklette sezonun ilk yarışı tamamlandı
    19. Atatürk Havalimanı'nda ele geçirildi!..
    20. İsrail'in ekim ayında şehit ettiği..
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi