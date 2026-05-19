Tır, 4 kişinin bindiği 3 tekerlekli motosikleti ezdi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Alay Kavşağı'nda kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enes B. İdaresindeki TIR ile sürücüsü öğrenilemeyen üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli motosiklette bulunan Ali K., Yasemin K., Oğuzhan K. ve Şefika Küçük (54) yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Soma Devlet Hastanesine kaldırılırken Şefika Küçük tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.