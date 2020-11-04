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Aktüel Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Aktüel

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 10:30:35 -
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4 Ekim'de düzenlenen TUS ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

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