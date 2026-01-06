  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tahliye bekleyen Selahattin Demirtaş'a şok! Cumhurbaşkanına hakaretten 1.5 yıl hapis cezası

İngiliz basınından Trump yorumu ile karışık yönlendirme! Yeni hedefi 5 ülke

Ak Partili isim milyonları heyecanlandırdı! Emekliye ek zam geliyor: En düşük maaş 20 bin lirayı aşacak

Milli İrade Platformu’ndan husumet odaklarına tokat gibi cevap! Devletimizin ve cumhurbaşkanımızın yanındayız

Venezuela’nın kukla muhalefet liderine bakın! Machado değil sanki Trump konuştu

Devlet değil sanki sokak çetesi: ABD Dışişleri Bakanlığının hesabından Trump paylaşımı!

Son 20 yılda 19 kez aynı tablo! Türkiye'nin ihracat şampiyonu belli oldu

MİT ‘Arabistanlı Lawrence’ın Mısır, Suriye ve Irak’ta izini sürmüş: Hem Müslümanları hem Yahudileri zehirledi

İstanbul'da motosiklet sorunu devam ediyor!

Milli İstihbarat Teşkilatı 99 yaşında Daha güvenli daha güçlü Türkiye
Eğitim Tipografi nedir, TDK anlamı ne demek, kuralları nelerdir?
Eğitim

Tipografi nedir, TDK anlamı ne demek, kuralları nelerdir?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tipografi nedir, TDK anlamı ne demek, kuralları nelerdir?

Fransızca kökenli bir kelime olan tipografi nedir sorusunun TDK sözlük anlamını ve tasarımda kullanılan temel kurallarını inceledik.

Tipografi, görsel iletişim ve tasarım dünyasında metinlerin en etkili şekilde sunulması sanatını ve tekniğini ifade eden bir kavramdır. Kelime, Fransızca kökenli olup Türkçede yaygın olarak kullanılmasına rağmen, tam anlamı genellikle merak edilmektedir. Tipografi, yalnızca bir yazı stilini değil, harflerin, kelimelerin ve paragrafların okuyucuya iletilmek istenen mesajı en net ve estetik biçimde aktarması için düzenlenmesini kapsar.

TDK'ya Göre Tipografi Anlamı ve Kullanımı

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre tipografi kelimesi, temel olarak basım ve baskı yöntemleriyle ilişkilendirilen iki farklı anlamda öne çıkmaktadır. İlk anlamı, kabartma biçimleri üzerinden ele alınan bir baskı yöntemini ifade ederken; ikinci ve daha genel anlamı ise doğrudan "basım" olarak tanımlanır. Ancak modern kullanımda tipografi, dijital ve basılı tüm mecralarda metinlerin okunabilirliğini, hiyerarşisini ve görsel çekiciliğini optimize etme süreci olarak değerlendirilir.

Tipografi Nasıl Yapılır ve Temel Kuralları Nelerdir?

Etkili bir tipografi çalışması, öncelikle iletilmek istenen mesajın özüne odaklanmayı gerektirir. "Tipografi nasıl yapılır" sorusunun cevabı, tasarımın amacına uygun olarak belirlenen bir dizi kurala uymaktan geçer. Bu süreçte öncelikle hedef kitleye uygun mesajın tonu belirlenir, ardından bu tona uygun yazı fontu (typeface) seçimi yapılır.

Tipografi tasarımında değişmeyen en önemli kural, eserin özgün olmasıdır. Bunun yanı sıra, dikkat edilmesi gereken temel kurallar şunlardır: Yazı fontu ve büyüklüğü, okunabilirliği maksimize etmelidir. Renk seçimi, arka plan ile kontrast oluşturarak göz yorgunluğunu engellemeli ve genel görünüm, içeriğin akışını desteklemelidir. Örneğin, resmi bir metinde serifli, ciddi fontlar tercih edilirken; bir reklam afişinde dikkat çekici, sans-serif fontlar kullanılabilir. Tüm bu unsurlar, mesajın alıcıya doğru ve güçlü bir şekilde ulaşmasını sağlar.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23